V súvislosti s čiernym kašľom zomreli v Česku ďalší seniori

Praha 13. mája (TASR) - V Česku zomreli ďalší dvaja pacienti nakazení čiernym kašľom. Išlo o 83-ročného muža a 79-ročnú ženu, obaja mali ďalšie chronické ochorenia. Celkom sa v ČR od začiatku roka nakazilo čiernym kašľom takmer 13.500 ľudí. V pondelok to uviedla hovorkyňa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Mužovi z Olomouckého kraja sa prvé príznaky ochorenia podľa SZÚ prejavili 18. apríla, pričom o dva dni ho hospitalizovali a 28. apríla zomrel na respiračné zlyhanie. Seniorka zo Stredočeského kraja trpela bolesťami na hrudi tri týždne. Hospitalizovali ju 3. mája, zomrela o tri dni neskôr na kardiálny šok a multiorgánové zlyhanie. Čechová podotkla, že v súvislosti s čiernym kašľom v Česku tento rok zomrelo už päť ľudí.



Počet nových prípadov tohto infekčného ochorenia klesol druhýkrát po sebe, za posledný týždeň pribudlo 1210 nakazených a celkom tak SZÚ eviduje 13.449 infikovaných. Zároveň však ústav upozornil, že vývoj čísel mohli ovplyvniť sviatočné dni, ktoré sa mohli premietnuť do počtu nahlásených prípadov. "Dá sa povedať, že počty hlásených prípadov v tejto chvíli stagnujú, ale s predikciou vývoja je potrebné počkať na ďalšie týždne," dodala Čechová.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. Epidemiológovia odporúčajú najmä ľuďom s oslabenou imunitou a tehotným ženám, aby sa dali zaočkovať. Do Česka už dorazili tri mimoriadne dodávky vakcín.