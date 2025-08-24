< sekcia Zahraničie
V súvislosti s nálezom mŕtvol v Seine súd obvinil muža bez domova

Autor TASR
Paríž 24. augusta (TASR) - Francúzsky súd v nedeľu obvinil nemenovaného muža bez domova z vraždy štyroch ľudí, ktorých telá boli nájdené v rieke Seina v meste Choisy-le-Roi v metropolitnej oblasti Paríža. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podozrivého zatkli v stredu a následne ho umiestnili do predsúdnej väzby. Prokuratúra uviedla, že „hoci je jeho totožnosť nejasná, je to bezdomovec vo veku okolo 20 rokov, ktorého štátna príslušnosť nie je stanovená“.
Muž odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa vrážd, no vyšetrovatelia našli medzi ním a každou jednou obeťou spojitosť. Telá našli v Seine 13. augusta a patrili dvom 21-ročným Alžírčanom, 26-ročnému Tunisanovi a 46-ročnému Francúzovi. Prvé z nich v rieke spozoroval cestujúci z prímestského vlaku. Pri následnej prehliadke oblasti hasiči a polícia objavili v rieke ďalšie tri telá.
Všetkých štyroch mužov svedkovia predtým videli v oblastiach, kde sa podozrivý zdržiaval. Dve nájdené telá boli čiastočne vyzlečené a na dvoch boli viditeľné známky škrtenia. Podozrivého zatkli z iného dôvodu ešte pred nájdením tiel 5. augusta, kedy uňho našli dokumenty patriace jednej z obetí.
