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V súvislosti s novembrovým požiarom obvinili sedem ľudí a dve firmy
V stredajšom vyhlásení hongkonské úrady uviedli, že polícia a Nezávislá komisia na boj proti korupcii obvinili podozrivých z 25 trestných činov.
Autor TASR
Hongkong 10. júna (TASR) - Hongkonské orgány v stredu obvinili sedem ľudí a dve spoločnosti z viacerých trestných činov súvisiacich s novembrovým požiarom v bytovom komplexe, pri ktorom zahynulo 168 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a AP.
V stredajšom vyhlásení hongkonské úrady uviedli, že polícia a Nezávislá komisia na boj proti korupcii obvinili podozrivých z 25 trestných činov. Okrem zabitia sú medzi nimi aj pranie špinavých peňazí, pokus o ovplyvňovanie priebehu súdneho konania alebo daňové úniky.
Sedem obvinených osôb sa podľa orgánov činných v trestnom konaní v rôznej miere podieľali na rozsiahlom projekte renovácie bytového komplexu Wang Fuk Court. Medzi obvinenými spoločnosťami sú projektová konzultačná firma a hlavný dodávateľ zapojený do projektu.
Rozsiahly požiar vypukol 26. novembra v rekonštruovanom rezidenčnom komplexe Wang Fuk. Bol postavený v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Oheň sa nepodarilo uhasiť 40 hodín, keď horelo sedem z ôsmich výškových blokov komplexu. V takmer 2000 bytoch tam žilo 4643 ľudí. Komplex bol v rámci rekonštrukcie obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.
Predpokladá sa, že požiar vznikol na ochrannej sieti v spodných podlažiach a jeho rýchle šírenie smerom nahor umožnili penové panely na oknách, ktoré ich mali chrániť pred poškodením. Pre vysokú teplotu začalo horieť aj bambusové lešenie.
V dôsledku ľudského faktora v deň požiaru zlyhali takmer všetky protipožiarne systémy, uviedol právnik zastupujúci nezávislú komisiu pre vyšetrovanie príčin požiaru Victor Dawes.
V stredajšom vyhlásení hongkonské úrady uviedli, že polícia a Nezávislá komisia na boj proti korupcii obvinili podozrivých z 25 trestných činov. Okrem zabitia sú medzi nimi aj pranie špinavých peňazí, pokus o ovplyvňovanie priebehu súdneho konania alebo daňové úniky.
Sedem obvinených osôb sa podľa orgánov činných v trestnom konaní v rôznej miere podieľali na rozsiahlom projekte renovácie bytového komplexu Wang Fuk Court. Medzi obvinenými spoločnosťami sú projektová konzultačná firma a hlavný dodávateľ zapojený do projektu.
Rozsiahly požiar vypukol 26. novembra v rekonštruovanom rezidenčnom komplexe Wang Fuk. Bol postavený v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Oheň sa nepodarilo uhasiť 40 hodín, keď horelo sedem z ôsmich výškových blokov komplexu. V takmer 2000 bytoch tam žilo 4643 ľudí. Komplex bol v rámci rekonštrukcie obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.
Predpokladá sa, že požiar vznikol na ochrannej sieti v spodných podlažiach a jeho rýchle šírenie smerom nahor umožnili penové panely na oknách, ktoré ich mali chrániť pred poškodením. Pre vysokú teplotu začalo horieť aj bambusové lešenie.
V dôsledku ľudského faktora v deň požiaru zlyhali takmer všetky protipožiarne systémy, uviedol právnik zastupujúci nezávislú komisiu pre vyšetrovanie príčin požiaru Victor Dawes.