Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Zahraničie

V súvislosti s novembrovým požiarom obvinili sedem ľudí a dve firmy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V stredajšom vyhlásení hongkonské úrady uviedli, že polícia a Nezávislá komisia na boj proti korupcii obvinili podozrivých z 25 trestných činov.

Autor TASR
Hongkong 10. júna (TASR) - Hongkonské orgány v stredu obvinili sedem ľudí a dve spoločnosti z viacerých trestných činov súvisiacich s novembrovým požiarom v bytovom komplexe, pri ktorom zahynulo 168 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a AP.

V stredajšom vyhlásení hongkonské úrady uviedli, že polícia a Nezávislá komisia na boj proti korupcii obvinili podozrivých z 25 trestných činov. Okrem zabitia sú medzi nimi aj pranie špinavých peňazí, pokus o ovplyvňovanie priebehu súdneho konania alebo daňové úniky.

Sedem obvinených osôb sa podľa orgánov činných v trestnom konaní v rôznej miere podieľali na rozsiahlom projekte renovácie bytového komplexu Wang Fuk Court. Medzi obvinenými spoločnosťami sú projektová konzultačná firma a hlavný dodávateľ zapojený do projektu.

Rozsiahly požiar vypukol 26. novembra v rekonštruovanom rezidenčnom komplexe Wang Fuk. Bol postavený v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Oheň sa nepodarilo uhasiť 40 hodín, keď horelo sedem z ôsmich výškových blokov komplexu. V takmer 2000 bytoch tam žilo 4643 ľudí. Komplex bol v rámci rekonštrukcie obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.

Predpokladá sa, že požiar vznikol na ochrannej sieti v spodných podlažiach a jeho rýchle šírenie smerom nahor umožnili penové panely na oknách, ktoré ich mali chrániť pred poškodením. Pre vysokú teplotu začalo horieť aj bambusové lešenie.

V dôsledku ľudského faktora v deň požiaru zlyhali takmer všetky protipožiarne systémy, uviedol právnik zastupujúci nezávislú komisiu pre vyšetrovanie príčin požiaru Victor Dawes.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách