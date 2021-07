V súvislosti s pádom lanovky v Taliansku vyšetrujú nových podozrivých

Rím 2. júla (TASR) - Talianske justičné orgány vyšetrujú ďalších deväť podozrivých z dvoch firiem v súvislosti s májovým pádom kabíny lanovky v severnom Taliansku, ktorý si vyžiadal 14 obetí. Agentúre DPA to v piatok potvrdila prokurátorka Olimpia Bossiová.



Celkový počet podozrivých, ktorých talianske úrady vyšetrujú, sa tak zvýšil na 12. Medzi novými podozrivými sú zamestnanci talianskej spoločnosti Leitner vyrábajúcej lanovky vrátane predsedu jej správnej rady Antona Seebera, ako aj z firmy Ferrovie del Mottarone Srl, ktorá lanovku prevádzkovala.



Spoločnosť Leitner uviedla, že vyšetrovateľom už poskytla komplexnú dokumentáciu, ktorá má dokázať, že "všetky údržbárske práce a kontroly sa vykonávali v súlade so zákonom a zmluvou".



Kabína lanovky vedúca z mestečka Stresa na brehu jazera Lago Maggiore na horu Mottarone spadla 23. mája tesne pod vrcholovou stanicou z nosného lana. Pád ako jediný z 15 ľudí v kabíne prežil päťročný izraelský chlapec Eitan, ktorý pri nehode prišiel o oboch rodičov, mladšieho brata i prastarých rodičov.



Talianske úrady v súvislosti s prípadom pôvodne zadržali troch mužov na základe obvinení, že mali s brzdovým systémom úmyselne "manipulovať", aby zabránili vyradeniu lanovky z prevádzky. Hlavný technik Gabriele Tadini však zostáva v domácej väzbe. Priznal sa, že spôsobil znefunkčnenie bŕzd, pretože sa samé od seba zapínali počas prevádzky lanovky. Tadini tvrdil, že svojich nadriadených - zvyšných dvoch obvinených - na tento fakt upozornil. Tí to však popreli a z väzby boli prepustení na základe rozhodnutia sudkyne pre nedostatok dôkazov.