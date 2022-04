V súvislosti s pádom mosta v Janove sa pred súd postaví 59 ľudí

Miláno 7. apríla (TASR) - Talianska sudkyňa vo štvrtok rozhodla, že v súvislosti so zrútením mosta v meste Janov v roku 2018 sa pred súd postaví 59 ľudí. Proces s nimi by sa mal začať 7. júla v Janove. S odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia talianskej justície o tom informovala agentúra Reuters.



Veľká časť janovského Morandiho mosta, ktorý prevádzkovala spoločnosť Autostrade per l'Italia, sa zrútila 14. augusta počas silného dažďa. Zo 45-metrovej výšky vtedy spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Tragédia si vyžiadala 43 ľudských životov a odhalila zlý stav cestnej infraštruktúry v celom Taliansku.



Sudkyňa Paola Faggioniová zároveň podľa zdrojov Reuters akceptovala na konci predbežného súdneho pojednávania, ktoré prebiehalo od vlaňajšieho októbra na janovskom súde za zatvorenými dverami, dohodu o urovnaní, ktorú predložila spoločnosť Autostrade per l'Italia a jej sesterská firma SPEA.



Autostrade ponúkla milión eur na urovnanie sporu a zároveň ďalších 26 miliónov, ktoré má ako odškodnenie vyplatiť štátu. SPEA ponúkla vyplatenie ďalších 810.000 eur.



Talianska prokuratúra vlani žiadala, aby boli pred súd postavené obe tieto spoločnosti i 59 jednotlivcov. Dohoda o urovnaní však teraz znamená, že spoločností sa proces týkať nebude, konštatuje Reuters. Medzi osobami, ktoré budú súdené, je aj Giovanni Castellucci, bývalý výkonný riaditeľ firmy Atlantia, ktorá v čase tragédie vlastnila väčšinový podiel v Autostrade per l'Italia.



Zrútenie janovského mosta vyvolalo v Taliansku rozsiahle pobúrenie. Vyústilo tiež do sporu vlády so spoločnosťou Atlantia, ktorá v dôsledku toho predala vlani v júni svoj väčšinový podiel v i Autostrade per l'Italia konzorciu vedenom štátom podporovanou investičnou bankou CDP.



Vyšetrovanie tragédie odhalilo nedostatočnú údržbu mosta. Jeho zrútenie spôsobilo pretrhnutie nosných káblov vo vnútri výstuže deviateho piliera mosta, ktoré skorodovali za 51 rokov od uvedenia mosta do prevádzky. Spoločnosti Autostrade a SPEA údajne nevykonávali bezpečnostné kontroly viaduktu a nezaoberali sa ani vážnymi problémami, ktoré sa začali objavovať už niekoľko rokov po jeho otvorení, uvádza agentúra Reuters, ktorá má správu z vyšetrovania k dispozícii.



Reuters tiež pripomína, že v súlade s talianskymi zákonmi môžu byť firmy brané na zodpovednosť za konanie svojich zamestnancov. Vedenie oboch zmienených spoločností akékoľvek pochybenie popiera.