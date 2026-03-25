V súvislosti s podpálením sanitiek zatkli dvoch podozrivých
Autor TASR
Londýn 25. marca (TASR) — Po pondelňajšom podpaľačskom útoku na sanitky židovskej dobrovoľníckej organizácie Hatzola Northwest v Londýne, ktorý bol klasifikovaný ako antisemitský, zatkli príslušníci protiteroristickej jednotky v britskej metropole dvoch mužov vo veku 47 a 45 rokov. Stalo sa tak pre podozrenie z podpaľačstva s úmyslom ohroziť ľudské životy. Ďalšie podrobnosti o podozrivých polícia neposkytla, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Útok sa odohral okolo 01.35 h v londýnskej štvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita. Páchatelia podpálili štyri sanitky, ktoré boli buď úplne zničené, alebo vážne poškodené. Počas požiaru explodovalo niekoľko plynových fliaš umiestnených vo vozidlách, pričom tlaková vlna rozbila okná na okolitých budovách. Pri incidente nebol nikto zranený.
Podľa záznamov z priemyselných kamier sa na útoku podieľali najmenej tri maskované osoby v tmavom oblečení, ktoré vozidlá poliali horľavinou a podpálili.
Polícia preveruje aj pravosť vyhlásenia zverejneného na platforme Telegram, prostredníctvom ktorého sa k zodpovednosti za útok prihlásila skupina Harakat Asháb al-Jamín al-Islámíja (Islamské hnutie priateľov pravice).
Skupina sa prihlásila k zodpovednosti aj za ďalšie útoky v Európe a môže mať väzby na Irán, uviedol v pondelok podľa agentúry PA šéf Metropolitnej polície Mark Rowley. Zdôraznil však, že ešte je priskoro na definitívne potvrdenie tejto stopy.
Britský premiér Keir Starmer označil incident za „šokujúci antisemitský útok“, ktorý nemá v spoločnosti miesto. Organizácii Hatzola Northwest boli dočasne zapožičané náhradné sanitky, aby mohla pokračovať v poskytovaní bezplatnej lekárskej pomoci ľuďom žijúcim v severnom Londýne.
