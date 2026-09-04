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V súvislosti s potopením lode pri Istanbule zatkli dve osoby
Nákladná loď sa po zrážke potopila, desať členov jej posádky zostáva stále nezvestných.
Autor TASR
Ankara 4. septembra (TASR) - Kapitán ropného tankera, ktorý sa v stredu neďaleko Istanbulu zrazil s nákladnou loďou, bol spolu so svojím tretím dôstojníkom zatknutý, uviedli v piatok turecké médiá. Nákladná loď sa po zrážke potopila, desať členov jej posádky zostáva stále nezvestných, píše TASR podľa agentúry AFP.
Zatykač na dvojicu vydal vo štvrtok súd v meste Silivri v Istanbulskej provincii, neďaleko miesta zrážky. Podrobnosti o obvineniach neboli bezprostredne známe - štyri ďalšie podozrivé osoby podmienečne prepustili, informovala turecká agentúra DHA.
Nehoda sa stala v stredu pred úsvitom v Marmarskom mori neďaleko Istanbulu. Prázdny ropný tanker Alsu narazil do nákladnej lode Tugberk Imamoglu, ktorá prevážala valcovanú oceľ.
Podľa tureckých úradov sa nákladná loď potopila „veľmi rýchlo“ vo vodách hlbokých asi 900 metrov, približne 18 námorných míľ od pobrežia mesta Silivri. Všetkých desať členov jej posádky zostáva nezvestných, pričom pátracie a záchranné operácie pokračujú aj v piatok.
Hoci sa záchranárom zatiaľ nepodarilo získať záznamník plavebných údajov lode Tugberk Imamoglu – jej „čiernu skrinku“ –, odborná správa vypracovaná pre prokuratúru v Silivri uvádza, že na palube tankera došlo k viacerým porušeniam bezpečnostných postupov.
„Základnou príčinou... vedúcou ku katastrofe boli nedostatky a zlyhania na kapitánskom mostíku lode M/T ALSU,“ uvádza sa v správe, do kópie ktorej vo štvrtok nahliadla agentúra AFP. Správa zároveň poukazovala aj na nedostatky zo strany nákladnej lode.
Turecká agentúra Anadolu informovala, že polícia zadržala a vypočúvala deväť členov posádky lode Alsu, okrem kuchára. Šiesti z nich predstúpili vo štvrtok pred súd.
Zatykač na dvojicu vydal vo štvrtok súd v meste Silivri v Istanbulskej provincii, neďaleko miesta zrážky. Podrobnosti o obvineniach neboli bezprostredne známe - štyri ďalšie podozrivé osoby podmienečne prepustili, informovala turecká agentúra DHA.
Nehoda sa stala v stredu pred úsvitom v Marmarskom mori neďaleko Istanbulu. Prázdny ropný tanker Alsu narazil do nákladnej lode Tugberk Imamoglu, ktorá prevážala valcovanú oceľ.
Podľa tureckých úradov sa nákladná loď potopila „veľmi rýchlo“ vo vodách hlbokých asi 900 metrov, približne 18 námorných míľ od pobrežia mesta Silivri. Všetkých desať členov jej posádky zostáva nezvestných, pričom pátracie a záchranné operácie pokračujú aj v piatok.
Hoci sa záchranárom zatiaľ nepodarilo získať záznamník plavebných údajov lode Tugberk Imamoglu – jej „čiernu skrinku“ –, odborná správa vypracovaná pre prokuratúru v Silivri uvádza, že na palube tankera došlo k viacerým porušeniam bezpečnostných postupov.
„Základnou príčinou... vedúcou ku katastrofe boli nedostatky a zlyhania na kapitánskom mostíku lode M/T ALSU,“ uvádza sa v správe, do kópie ktorej vo štvrtok nahliadla agentúra AFP. Správa zároveň poukazovala aj na nedostatky zo strany nákladnej lode.
Turecká agentúra Anadolu informovala, že polícia zadržala a vypočúvala deväť členov posádky lode Alsu, okrem kuchára. Šiesti z nich predstúpili vo štvrtok pred súd.