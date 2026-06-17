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V súvislosti s údajným útokom na podujatí UFC zadržali päť osôb

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Z podujatia UFC Freedom 250 14. júna 2026. Foto: TASR/AP

Podozriví sú vo veku 19 až 32 rokov.

Autor TASR
Washington 17. júna (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo piatich mužov z údajného plánovania útoku na podujatí zmiešaných bojových umení s názvom UFC Freedom 250, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu v Bielom dome. Podozriví sú vo veku 19 až 32 rokov, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Tieto osoby sú obvinené zo sprisahania s cieľom naplánovať a uskutočniť útok s veľkým počtom obetí, zameraný na predstaviteľov americkej vlády a ďalších účastníkov podujatia, uviedlo ministerstvo spravodlivosti v tlačovej správe.

Rezort dodal, že k zadržaniam došlo cez víkend v štátoch Ohio, Missouri, Nebraska a Kalifornia.

Sprisahanci údajne plánovali nasadiť drony vyzbrojené výbušninami v areáli podujatia UFC Freedom 250 a v jeho okolí s cieľom vynútiť jeho evakuáciu a následne nasadiť ostreľovačov, ktorí by strieľali na ‚veľmi významné ciele‘ v utekajúcom dave,“ potvrdilo ministerstvo.

O prekazení tohto útoku informoval ešte skôr v utorok riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel. Bezpečnostné zložky USA sa podľa jeho vyjadrenia o možnej hrozbe dozvedeli v stredu 10. júna a útok tak úspešne prekazili.

Podujatie v Bielom dome sa konalo pri príležitosti 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti.
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