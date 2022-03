Pre útok v Bnej Braku zadržali v Predjordánsku piatich podozrivých

Izraelskí policajti a záchranári stoja pri mŕtvych telách po útoku strelca v izraelskom meste Bnej Brak východne od Tel Avivu v utorok 29. marca 2022. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelské bezpečnostné sily v Predjordánsku zatkli v stredu piatich Palestínčanov, ktorí sa údajne podieľali na utorkovom útoku v meste Bnej Brak, kde palestínsky útočník jazdiaci na motorke smrteľne postrelil piatich ľudí.Ako informovala agentúra AP, armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že zadržaných podozrivých vypočúvajú.Klub palestínskych väzňov, ktorý zastupuje súčasných a bývalých palestínskych väzňov, uviedol, že zatknutými sú príbuzní útočníka z Bnej Braku.Utorkový incident bol tretím útokom tohto druhu. Všetky tri sa odohrali krátko pre posvätným moslimským mesiacom ramadán.Už predchádzajúce dva útoky, ktoré spáchali občania Izraela arabského pôvodu inšpirovaní extrémistickou skupinou Islamský štát, vyvolali obavy z nového kola násilností, a to krátko predtým, než sa budú paralelne sláviť najvýznamnejšie sviatky všetkých troch v Izraeli prítomných monoteistických náboženstiev: islamu, judaizmu a kresťanstva.Izrael v posledných týždňoch podniká kroky, ktorých cieľom je upokojiť napätie a vyhnúť sa opakovaniu situácie z vlaňajška, keď potýčky medzi izraelskou políciou a palestínskymi demonštrantmi v Jeruzaleme prerástli do 11 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a radikálmi z hnutia Hamas.Situácia v Izraeli je po sérii útokov napätá: izraelská polícia v stredu zasiahla proti dvom Palestínčanom z východného Jeruzalema, ktorých správanie sa vyvolalo podozrenie u ľudí v tržnici v jeruzalemskej štvrti Machane Jehuda.Pri zatýkaní podozrivých došlo k potýčke, pri ktorej utrpeli ľahké poranenia nôh. Zranený bol aj zasahujúci policajt, informoval denník The Times of Israel.