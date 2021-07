V súvislosti s útokom na Moisa zadržali dvoch Američanov

Port-au-Prince 8. júla (TASR) - V súvislosti so stredajším atentátom na haitského prezidenta Jovenela Moisa zatkli aj dvoch občanov Spojených štátov. Vo štvrtok to uviedol haitský minister pre voľby Mathias Pierre, informovali agentúry AFP a AP.



Pierre pre agentúru AP povedal, že jeden zo zadržaných Američanov má haitský pôvod a jeho meno je James Solages. Identita druhého zadržaného zatiaľ zverejnená nebola, predpokladá sa však, že taktiež ide o Američana haitského pôvodu.



Na stránke dobročinného spolku, ktorý Solages v roku 2019 založil, sám seba opisuje ako "certifikovaného diplomatického agenta", zástancu detí a začínajúceho politika, ktorý v minulosti pracoval ako strážnik na kanadskom veľvyslanectve na Haiti.



Osobitná predstaviteľka OSN pre Haiti Helen La Limeová vo štvrtok uviedla, že haitská polícia zadržala šiestich a zabila štyroch členov skupiny, ktorá v stredu napadla a zastrelila prezidenta Moisa. Podľa Limeovej má polícia v súčasnosti obliehať budovy, v ktorých by sa mali nachádzať ďalší potencionálni páchatelia.



Mathias Pierre taktiež potvrdil smrť štyroch podozrivých a zadržanie šiestich ďalších, podľa jeho slov sú však dvaja potencionálni páchatelia stále nezvestní.



V hlavnom meste Port-au-Prince pritom vo štvrtok nahnevaný dav zadržal a napadol dvoch mužov, o ktorých si ľudia mysleli, že mohli byť do atentátu zapletení. Týchto mužov polícia neskôr tiež zadržala.



Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii.



Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo "ťažko ozbrojené a dobre vycvičené" komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezidentovu manželku previezli so strelnými zraneniami do Miami v USA.



O Haiti bude po atentáte na Moisa vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí rokovať Bezpečnostná rada OSN.



Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.