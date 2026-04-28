V súvislosti s útokom na stanicu polície v Belfaste zatkli podozrivého
Útok ostro odsúdili britskí politici vrátane premiéra Keira Starmera.
Autor TASR
Belfast 28. apríla (TASR) — Severoírska polícia zadržala v utorok ráno v súvislosti s víkendovým bombovým útokom na policajnú stanicu v Belfaste 66-ročného muža. Stalo sa tak na základe zákona o terorizme. Polícia zároveň vykonala viacero prehliadok vo východnom aj západnom Belfaste. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Páchatelia útoku sa v sobotu večer zmocnili vozidla donáškovej služby, do ktorého umiestnili výbušné zariadenie. Jeho vodiča pod hrozbou použitia strelnej zbrane prinútili zaparkovať vozidlo pred policajnou stanicu na belfastskom predmestí Dunmurry. Zariadenie v aute explodovalo počas evakuácie obyvateľov. Pri výbuchu niekto neutrpel zranenia.
K útoku sa prostredníctvom šifrovaného vyhlásenia zaslaného redakcii denníka Irish News prihlásila militantná skupina Nová Írska republikánska armáda (New IRA). Tá v ňom uviedla, že cieľom útoku bolo zasiahnuť policajtov vychádzajúcich zo stanice, ktorých mal von vylákať vodič kričiaci, že má v aute bombu.
Útok ostro odsúdili britskí politici vrátane premiéra Keira Starmera. Polícia ho vyšetruje ako pokus o vraždu.
K incidentu došlo necelý mesiac po pokuse o bombový útok na policajnú stanicu v inom severoírskom meste Lurgan, ktorý podľa polície slúžil ako šablóna pre útok v Dunmurry. Dvaja maskovaní muži vtedy tiež prepadli vodiča donáškovej služby, do kufra jeho auta uložili výbušné zariadenie a pod hrozbou smrti mu prikázali, aby ho zaparkoval pred policajnú stanicu v Lurgane. Toto zariadenie našťastie nevybuchlo a pyrotechnici ho zneškodnili kontrolovanou explóziou.
Aj k tomuto útoku sa začiatkom apríla prihlásila Nová IRA. Podľa šéfa miestnej polície Johna Bouchera išlo o „úbohý pokus“ zviditeľniť sa pred veľkonočnými pochodmi v Severnom Írsku.
Nová IRA je jednou z mála aktívnych militantných skupín, odmietajúcich mierovú dohodu z roku 1998, ktorá do značnej miery ukončila sektárske násilie v regióne. Uskutočnila mnohé útoky na policajtov, ktoré sa zaobišli bez obetí. Posledný policajt bol v Severnom Írsku zabitý pred 15 rokmi, keď mu pred domom explodovala bomba.
