V súvislosti s útokom v sýrskom chráme zadržali niekoľko osôb

Damask 23. júna (TASR) - Sýrske orgány zadržali niekoľko podozrivých osôb v súvislosti s nedeľňajším samovražedným útokom v pravoslávnom chráme v Damasku, oznámilo v pondelok sýrske ministerstvo vnútra. Podľa ministra vnútra Anása Chatába bola operácia zameraná na bunky napojené na skupinu Islamský štát (IS), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že počas bezpečnostnej operácie neďaleko Damasku zadržalo „niekoľko kriminálnikov zapojených do útoku“.



Pri samovražednom útoku teroristu v Chráme svätého Eliáša v štvrti Duwajla'a v sýrskom Damasku v nedeľu podľa ministerstva zdravotníctva zahynulo 25 ľudí a ďalších 63 utrpelo zranenia. Podľa sýrskych predstaviteľov patril útočník k teroristickej organizácii IS.



Niekoľko hodín pred oznámením o zadržaní podozrivých osôb dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara prisľúbil, že osoby zapojené do spomínaného útoku budú brané na zodpovednosť. Zároveň vyzval na jednotu v krajine po tomto „ohavnom“ útoku.



K nedeľňajšiemu útoku došlo po nedávnych incidentoch sektárskeho násilia, ktoré si vyžiadalo desiatky obetí. Bezpečnosť je podľa AFP jednou z najväčších výziev novej vlády. Útok v chráme bol prvým takýmto útokom v sýrskom hlavnom meste od decembrového zvrhnutia dlhoročného prezidenta Bašára Asada islamistami, na čele ktorých bola skupina súčasného dočasného prezidenta.



Samovražedný útok v Sýrii odsúdilo aj medzinárodné spoločenstvo vrátane tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý vyhlásil, že Turecko nedovolí extrémistom, aby vtiahli Sýriu späť do chaosu a nestability. Ankara bude podľa neho naďalej „podporovať boj sýrskej vlády proti terorizmu“.