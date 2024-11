V súvislosti s vraždou rabína v Emirátoch zadržali troch Uzbekov

Dubaj 25. novembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v pondelok oznámili, že tri osoby podozrivé v súvislosti s vraždou izraelského rabína sú pôvodom z Uzbekistanu. Informovala o tom agentúra AFP.



Násilná smrť rabína Cviho Kogana je ranou pre malé židovské a izraelské komunity v SAE, ktoré sa od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy v októbri 2023 držali v úzadí.



Telo 28-ročného rabína žijúceho v SAE sa našlo po pátraní bezpečnostných zložiek, ktorým jeho zmiznutie nahlásila jeho rodina. V súvislosti s vraždou boli v nedeľu zadržaní traja podozriví vo veku od 28 do 33 rokov. V pondelok úrady SAE spresnili, že ide o štátnych príslušníkov Uzbekistanu. Ministerstvo vnútra SAE uviedlo, že úrady podnikajú "potrebné kroky na odhalenie podrobností, okolností a motívov zločinu".



Kogan bol v SAE ako zástupca chasidského hnutia Chabad Lubavič, ktoré je jedným z najvýznamnejších ortodoxných židovských hnutí na celom svete, najmä však v USA a v Izraeli.



Izraelská dobrovoľnícka organizácia Zaka, ktorá sa venuje vyhľadávaniu a repatriácii ľudských pozostatkov, v pondelok potvrdila, že Koganovo telo je na ceste do Izraela. Pochovať by ho mali na Olivovej hore v Izraelom anektovanom východnom Jeruzaleme.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odsúdil "vraždu izraelského občana a emisára Chabadu" a označil ju za "odporný antisemitský teroristický útok". Biely dom vo Washingtone vyzval na vyvodenie zodpovednosti za tento "hrozný zločin". Keďže Kogan mal aj moldavské občianstvo, jeho násilnú smrť komentovala aj moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá vo svojom vyhlásení na sieti X uviedla, že Moldavsko dôrazne odsudzuje tento nenávistný čin.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Kogan zmizol v Dubaji, kde prevádzkoval obchod s kóšer potravinovým tovarom. Jeho telo sa našlo v meste Ajn na východe emirátu Abú Zabí, ktorý hraničí s Ománom a leží približne 150 kilometrov od mesta Abú Zabí.



Spravodajský web Ynet uviedol, že v Koganovom aute, ktoré sa našlo opustené v Ajne, boli stopy po zápase.



Následne sa v izraelských médiách objavili dohady, že z vraždy je podozrivých niekoľko uzbeckých občanov naverbovaných Iránom, ktorí údajne neskôr utiekli do Turecka.



Irán medzičasom odmietol obvinenia, že sa podieľal na rabínovej vražde, dodal TOI.



Izraelský denník podotkol, že Koganova manželka Rivky je neterou rabína Gavriela Holtzberga, ktorý bol spolu s manželkou zavraždený pri teroristickom útoku v dome Nariman Chabad v Bombaji v roku 2008.