V súvislosti s výbuchom v prístave bol vydaný zatykač na šéfa colnice

Bejrút 17. augusta (TASR) - Libanonskí vyšetrovatelia vydali zatykač na šéfa libanonského colného úradu Badrího Dáhira v súvislosti s ničivým výbuchom v libanonskej metropole Bejrút, ku ktorému došlo začiatkom augusta. Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica al-Arabíja.



K vydaniu zatykača došlo po štvorhodinovom vypočúvaní šéfa colnice. Dáhir zostane počas trvania vyšetrovania vo väzbe. Ako uviedol libanonský prezident Michel Aún, vyšetrovanie je "veľmi komplexné" a bude trvať dlho.



Ako ďalej spresnil, je rozdelené do troch častí - prvým cieľom je určiť okolnosti súvisiace s nebezpečným nákladom, druhou súčasťou vyšetrovania je zistiť, odkiaľ náklad do prístavu prišiel a kto ho tam dopravil, a nakoniec je potrebné odhaliť, kto bol zodpovedný za zaistenie bezpečného uskladnenia nákladu, objasňuje agentúra AP.



Aún dodal, že do vyšetrovania sú zapojení aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a francúzski vyšetrovatelia, keďže majú lepšie schopnosti a možnosti zistiť konkrétne detaily toho, za akých okolností k tomuto nešťastiu došlo.



Mohutný výbuch v bejrútskom prístave si vyžiadal najmenej 180 obetí a vyše 6000 zranených. Tridsať ľudí je stále nezvestných.



Explózia a následná tlaková vlna poškodili rozsiahle oblasti mesta, bez strechy nad hlavou zostalo takmer 300.000 obyvateľov. Výbuch poškodil približne 40.000 budov a 200.000 bytov.



Podľa libanonského ministerstva vnútra spôsobil požiar, ktorý vznikol pri zváraní detonáciu viac než 2750 ton nebezpečného dusičnanu amónneho, ktorý bol šesť rokov uložený v prístave po tom, čo ho zhabali colné úrady.



Guvernér Bejrútu Marwán Abbúd povedal, že rekonštrukcia mesta bude stáť 12 až 15 miliárd dolárov.