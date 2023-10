V súvislosti so streľbou na kyjevskom Majdane padli prvé rozsudky

Kyjev 19. októbra (TASR) - Ukrajinský súd vyniesol prvé rozsudky nad policajtmi, ktorí sa podieľali na streľbe do protivládnych demonštrantov na Námestí nezávislosti v Kyjeve v roku 2014. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Zástupca veliteľa pluku medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut bol podľa médií odsúdený na doživotie. Dvom policajtom uložil súd 15-ročný trest odňatia slobody.



Trojicu mužov súdili v neprítomnosti, pretože ich v roku 2019 pri výmene zajatcov odovzdali ukrajinským proruským separatistom.



Ďalších dvoch obžalovaných porota oslobodila spod obžaloby. Do Kyjeva sa vrátili dobrovoľne. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.



Centrálne kyjevské námestie známe tiež pod názvom Majdan bolo na prelome rokov 2013 a 2014 dejiskom mohutných protivládnych protestov, ktoré sa začali po tom, ako vláda vtedajšieho premiéra Mykolu Azarova zastavila prípravy na podpísanie zmlúv o pridružení Ukrajiny k EÚ.



Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo centrum Kyjeva od 18. do 21. februára 2014, prišli o život desiatky protestujúcich i príslušníci bezpečnostných zložiek. Ďalšie stovky pri streľbe snajperov či pri iných potýčkach utrpeli zranenia, pričom niektorí im v nemocnici podľahli.



Tieto udalosti viedli k pádu vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča, k ruskej anexii Krymu a k vojenskému konfliktu na východe Ukrajiny.



Pred takmer 20 mesiacmi Rusko vojensky napadlo susednú Ukrajinu a protiprávne anektovalo ďalšie štyri čiastočne okupované oblasti na východe a juhu krajiny, píše DPA.