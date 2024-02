V súvislosti so streľbou v kostole v Turecku zatkli 25 osôb

Ankara 2. februára (TASR) - Turecké úrady zatkli 25 podozrivých osôb v spojitosti so zastrelením muža počas minulotýždňovej bohoslužby v kostole v najväčšom meste Istanbul. Oznámil to v piatok turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunč, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Útok sa odohral v nedeľu ráno v talianskom katolíckom kostole Santa Maria. Prihlásila sa k nemu extrémistická organizácia Islamský štát (IS), podľa ktorej išlo o reakciu na výzvu vodcov tejto skupiny, aby sa útoky zamerali na židov a kresťanov.



Minister Tunč uviedol, že zatknuté osoby boli obvinené z členstva v zakázanej organizácii a z úmyselnej vraždy s priťažujúcimi okolnosťami.



Medzi 25 zatknutými osobami sú aj dve osoby podozrivé z účasti na streľbe, občania Tadžikistanu a Ruska, ktorí sú pravdepodobne napojení na Islamský štát. Ďalších deväť podozrivých podľa Tunča prepustili na slobodu až do začiatku súdneho procesu.



Do katolíckeho kostola v Istanbule vtrhli počas nedeľňajšej omše dvaja maskovaní útočníci, z ktorých jeden odzadu zastrelil stojaceho muža. Ten podľa svedectva svojej rodiny vošiel do kostola len v rámci prechádzky a nemal žiadne politické ani náboženské väzby.



Podľa úradov by nedeľňajší útok mohol mať aj tragickejšie následky, ak by sa strelcovi nezasekla zbraň. Druhý z maskovaných útočníkov kryl strelcovi chrbát od vstupu do chrámu, čo zachytávajú aj zverejnené zábery z bezpečnostnej kamery.



Extrémistická organizácia Islamský štát za posledné roky podnikla v Turecku viacero útokov vrátane masakru v nočnom klube v Istanbule zo začiatku roka 2017, pri ktorom zahynulo 39 ľudí.



Od júna 2023 zadržali v Turecku viac ako 2000 osôb podozrivých z napojenia na Islamský štát.