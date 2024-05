V Švajčiarsku odsúdili gambijského exministra vnútra

Ženeva 15. mája (TASR) - Švajčiarsky najvyšší trestný súd v stredu odsúdil na 20 rokov odňatia slobody bývalého gambijského ministra vnútra Ousmana Sonka. Išlo o zločiny proti ľudskosti počas represií bezpečnostných síl tejto západoafrickej krajiny voči odporcom dlhoročného diktátora Yahyu Jammeha. Oznámila to mimovládna organizácia TRIAL International so sídlom v Ženeve, TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Súdny proces sa začal v januári v rámci "univerzálnej jurisdikcie", ktorá umožňuje stíhať závažné zločiny spáchané v zahraničí. Rozsudok bol prečítaný na Spolkovom trestnom súde Švajčiarska (Bundesstrafgericht) v meste Bellinzona.



Sonko (55) riadil gambijský rezort vnútra v rokoch 2006 až 2016. O azyl vo Švajčiarsku požiadal v novembri 2016, o dva mesiace neskôr ho zatkli. Generálna prokuratúra uviedla, že obžaloba proti Sonkovi sa týkala zločinov spáchaných počas 16 rokov vlády Jammeha proti odporcom režimu v Gambii, ktoré zahŕňali zabíjanie, mučenie, znásilňovanie a početné nezákonné zadržiavanie.



Philip Grant, výkonný riaditeľ organizácie TRIAL International, ktorá podala žalobu na Sonka vo Švajčiarsku pred jeho zatknutím, uviedol, že ide o najvyššie postaveného bývalého vládneho činiteľa, ktorý bol doteraz postavený pred súd v Európe podľa zásady univerzálnej jurisdikcie.



Skupina uviedla, že stredajšie odsúdenie ukázalo, že "nikto nie je mimo dosahu spravodlivosti".



Sonko vstúpil do gambijskej armády v roku 1988, v roku 2003 bol vymenovaný za veliteľa Štátnej gardy a zodpovedal za Jammehovu bezpečnosť, uviedla švajčiarska prokuratúra. V roku 2005 sa stal generálnym inšpektorom gambijskej polície.



Z funkcie ministra vnútra bol odvolaný v septembri 2016 niekoľko mesiacov pred koncom Jammehovej vlády. Opustil Gambiu, aby v Európe požiadal o azyl.



Jammeh sa zmocnil vlády počas prevratu v roku 1994. V roku 2016 prehral prezidentské voľby, ale odmietol uznať víťazstvo súčasného prezidenta Adamu Barrowa. Začiatkom roku 2017 pod hrozbou regionálneho vojenského zásahu utiekol a zdržiava sa v exile v Rovníkovej Guinei. Aj on bol obvinený zo závažného porušovania ľudských práv.