V Švajčiarsku útočil na susedov muž s mačetou, zranil piatich

Bern 12. júla (TASR) - Muž vyzbrojený mačetou napadol na severe Švajčiarska vo štvrtok večer niekoľkých svojich susedov v bytovom dome, v ktorom žije. Pri incidente utrpeli zranenia piati ľudia vrátane trojmesačného dieťaťa, oznámila v piatok miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



K incidentu prišlo v meste St. Gallen. Polícia dostala hlásenie o vyčíňaní muža krátko po 21.30 h. Podľa polície sa podozrivý 34-ročný muž snažil napadnúť tehotnú ženu, ktorá prišla do bytovky navštíviť svojho otca. Jej 66-ročný otec utrpel vážne zranenia, keď sa jej snažil pomôcť.



Susedia, ktorí si všimli rozruch, útočníka vyhnali z budovy. Ozbrojený muž zranil ešte jednu 31-ročnú obyvateľku budovy, ktorá mala so sebou aj svoje trojmesačné dieťa, ktoré taktiež utrpelo zranenia.



Susedia dokázali muža zadržať do príchodu polície. Jedna osoba, ktorá im prišla na pomoc, však bola tiež zranená.



Podľa polície sa pri útoku zranil aj samotný podozrivý. Život nikoho zo zranených však nie je v ohrození.



Vyšetrovatelia našli neskôr v byte útočníka horľaviny a budovu evakuovali. Polícia uviedla, že o mužovi už má záznam, pričom vie, že má psychologické problémy.