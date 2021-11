V Švédsku vznikne komisia, ktorá vyšetrí prípady zneužívania menšiny

Štokholm 3. novembra (TASR) - Švédska vláda v stredu oznámila, že zriadi komisiu, ktorá má vyšetriť prípady prenasledovania príslušníkov ugrofínskej menšiny Sámov, ku ktorým v krajine dochádzalo v minulosti. Švédsko tak nasleduje príklad susedného Fínska, ktoré podobnú iniciatívu spustilo minulý týždeň, informovala agentúra AFP.



Členovia švédskej komisie zatiaľ vymenovaní neboli, avšak svoje zistenia majú predstaviť do 1. decembra 2025.



"Vláda má zodpovednosť, čo sa týka zvyšovania povedomia o zneužívaní, porušovaní práv a rasizme, ktorým boli Sámovia vystavovaní," povedala švédska ministerka pre kultúru a demokraciu Amanda Lindová.



Zvyšovanie povedomia o "krivdách minulosti" je podľa nej dôležitým krokom na ceste k vzájomnému zmiereniu. K tomu by podľa ministerkiných slov mala prispieť aj nová "komisia pravdy".



V minulosti boli Sámovia obeťami brutálnej asimilačnej politiky švédskej vlády. V súčasnosti sú uznaní za pôvodných obyvateľov a vo Švédsku majú i vlastný parlament. Ľudskoprávne organizácie však naďalej kritizujú spôsob, akým vláda rieši ich problémy.



Sámovia obývajúci Laponsko prišli do oblasti súčasného Švédska zrejme už na konci poslednej doby ľadovej. Podľa odhadov sámskeho parlamentu žije vo Švédsku 20.000 až 40.000 príslušníkov tejto etnickej menšiny, pričom 2500 až 3000 z nich sa stále živí tradičným chovom sobov, úzko spätým s ich kultúrou.



Zástupcovia sámskeho parlamentu, ktorí švédsku vládu už v roku 2019 požiadali o vytvorenie takejto komisie, oznámenie o jej vzniku privítali. "Nastal čas, aby sa dejiny a životná realita sámskych ľudí dostali na svetlo," povedala Marie Perssonová Njajtaová, členka sámskeho parlamentu.



Podobná komisia vo Fínsku, ktorá má "zozbierať skúsenosti Sámov s konaním fínskeho štátu", má päť členov. Zvolili ich členovia vlády i zástupcovia samotných Sámov. Konečnú správu majú zverejniť v novembri 2023.