Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Zahraničie

V Švédsku zadržali tanker, ktorý je zrejme ruskou tieňovou flotilou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa švédskeho ministra civilnej ochrany Carla-Oskara Bohlina existuje podozrenie, že loď patrí k ruskej tieňovej flotile.

Autor TASR
Štokholm 3. mája (TASR) - Švédska pobrežná stráž v nedeľu oznámila, že v Baltskom mori zadržala tanker, o ktorom predpokladá, že patrí k ruskej tieňovej flotile. Úrady začali predbežné vyšetrovanie, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Švédska pobrežná stráž vo svojom vyhlásení uviedla, že spolu s políciou vstúpila na palubu lode plaviacej sa pod sýrskou vlajkou vo švédskych teritoriálnych vodách južne od mesta Trelleborg.

„Pobrežná stráž má podozrenie, že loď pláva pod falošnou vlajkou, keďže existuje viacero nezrovnalostí týkajúcich sa jej vlajkového statusu, a preto nespĺňa požiadavky na plavby schopnosť, ktoré sú stanovené v medzinárodných predpisoch a dohodách,“ vyhlásila.

Cieľová destinácia lode nebola podľa pobrežnej stráže jasná a predpokladá sa, že neprevážala ani žiadny náklad. Tanker figuroval na sankčných zoznamoch Európskej únie, Veľkej Británie a Ukrajiny.

Podľa švédskeho ministra civilnej ochrany Carla-Oskara Bohlina existuje podozrenie, že loď patrí k ruskej tieňovej flotile. Pobrežná stráž ju zadržala okolo 14.00 h SELČ.

Takzvaná tieňová flotila pozostáva z plavidiel, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií uvalených západnými krajinami za rozpútanie vojny na Ukrajine. Často ide o staré lode v zlom technickom stave, bez riadneho poistenia a s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou.

Európske krajiny v poslednej dobe podľa Reuters zintenzívnili úsilie o narušenie tejto flotily. Rusko takéto kroky odsúdilo ako nepriateľské.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA