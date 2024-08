V Svite obmedzia dopravu pre cyklistické podujatie

Svit 7. augusta (TASR) - V meste Svit budú počas najbližšieho víkendu obmedzenia v doprave v súvislosti s organizáciou cyklistického podujatia Horal. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že uzavrú aj cyklistický chodník do Lopušnej doliny.



"Od piatka 9. augusta v čase od 15. hodiny do nedele 11. augusta do 17. hodiny bude úplná uzávera miestnej komunikácie na Nábreží Jána Pavla II, Ulice P. Jilemnického a cyklistického chodníka v meste Svit. V rovnakom termíne bude uzavretá aj križovatka Štefánikova - Hviezdoslavova, kde bude zákaz vjazdu smerom ku Kolibe," uviedla samospráva. Organizátor bude do areálu púšťať iba oprávnené osoby a automobily dodávateľov a poskytovateľov služieb s povolenkou. Prejazd ku garážam bude povolený.



Mesto tiež upozorňuje, že v priestore medzi kostolmi a cintorínom bude počas organizácie podujatia značný pohyb cyklistov. V tejto súvislosti žiada občanov, aby boli v spomínanej lokalite obozretní. Na cintorín bude vstup možný iba zo strany od domu smútku.