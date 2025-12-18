< sekcia Zahraničie
V Sydney pochovali preživšieho holokaust, ktorý zahynul pri streľbe
Autor TASR
Sydney 18. decembra (TASR) - V austrálskom Sydney vo štvrtok pochovali 87-ročného Alexa Kleytmana, preživšieho holokaust, ktorý bol jednou z 15 obetí streľby na pláži Bondi v Sydney. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Kleytman sa narodil v roku 1938 v ukrajinskom meste Odesa. V roku 1992 emigroval so svojou rodinou do Austrálie, pracoval ako stavebný inžinier a stal sa oddaným obhajcom pamiatky holokaustu.
Jeho manželka Larissa, s ktorou bol ženatý okolo 60 rokov, povedala, že Kleytman sa ju snažil ochrániť pred paľbou. Spolu s nimi boli v čase útoku na pláži aj ich dve deti a 11 vnúčat.
K hromadnej streľbe došlo v nedeľu počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka). Najmladšou obeťou bolo desaťročné dievča, Matilda. V nemocniciach je hospitalizovaných 17 ľudí, päť je v kritikom stave.
Strelcami boli podľa orgánov otec so synom, Sajid a Naveed Akramovci, pričom bezpečnostné zložky zastrelili Sajida. Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a množstva ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky Islamského štátu.
Vo štvrtok okrem Kleytmana pochovali aj najmladšiu obeť tohto útoku, Matildu, ktorej rodina prišla do Austrálie v 90. rokoch 20. storočia z Ukrajiny, informuje o tom stanica CNN. Matilda bola na pláži so svojou rodinou a priateľmi, keď útočníci spustili paľbu. Matilda utrpela strelné zranenia a zomrela po prevoze do nemocnice. S desaťročným dievčaťom sa prišlo rozlúčiť aj niekoľko politických osobností. Ľudia počas pohrebného obradu držali kytice kvetov, fotografie Matildy, bábiky a plyšové hračky.
Podľa CNN bola nedeľňajšia streľba najhoršou masovou streľbou v Austrálii za uplynulé tri desaťročia. Austrálski predstavitelia v reakcii na udalosti oznámili, že prijmú prísnejšie opatrenia v súvislosti s držaním zbraní a antisemitizmom. Premiér Anthony Albanese vo štvrtok uviedol, že krajina prijme legislatívne reformy zamerané na postihovanie ľudí šíriacich nenávisť, rozpor a radikalizáciu.
