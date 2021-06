V Sydney pre 80 nových prípadov nákazy zaviedli dvojtýždňový lockdown

Sydney 26. júna (TASR) - V najľudnatejšom austrálskom meste Sydney a v jeho okolí zaviedli úrady od soboty dvojtýždňový lockdown po tom, ako sa počet prípadov nákazy novým typom koronavírusu v meste zvýšil na 80. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



Ako priblížila premiérka štátu Nový Južný Wales Gladys Berejiklianová, opatrenia začali platiť o 18.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) a týkajú sa celého Sydney a jeho predmestí, ako aj neďalekej oblasti Central Coast a mesta Wollongong.



Toto nové ohnisko nákazlivejšieho variantu delta úrady spájajú s členmi posádky medzinárodného letu, ktorých z letiska prepravili do karanténneho zariadenia.



Úrady najprv zaviedli lockdown len pre niektoré časti Sydney, nové prípady nákazy sa však následne začali objavovať aj v ďalších štvrtiach. Viac ako päť miliónov ľudí, ktorých sa nové opatrenia týkajú, môžu nasledujúce dva týždne vyjsť z domu len za účelom nákupu nevyhnutného tovaru, športovania, návštevy lekára, školy alebo práce, avšak len v tom prípade, ak nemôžu pracovať z domu.



"Keď máte dočinenia s tak nákazlivým variantom, ako je delta, trojdňový lockdown nestačí – ak to chceme spraviť, musíme to spraviť poriadne," priblížila Berejiklianová.



"(Tento variant) je najmenej dvakrát taký nákazlivý, ako predchádzajúce varianty, takže sa musíme pripraviť na to, že nasledujúce dni môže pribudnúť veľa nových prípadov nákazy," dodala.



V celej Austrálii, ktorá má približne 25 miliónov obyvateľov, zaregistrovali od vypuknutia pandémie niečo cez 30.000 prípadov nákazy a 910 úmrtí.