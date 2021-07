V Sydney predĺžia lockdown o ďalšie dva týždne

Sydney 14. júla (TASR) - V najväčšom austrálskom meste Sydney predĺžia lockdown o "najmenej" ďalšie dva týždne. V stredu to uviedla premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová, informovala agentúra AFP a spravodajská stanica Sky News.



Lockdown sa mal v Sydney skončiť už tento piatok 16. júla. Berejiklianová však uviedla, že je ho potrebné predĺžiť "najmenej o ďalšie dva týždne", a to až do 30. júla. Podľa premiérky je nutné dostať počet nakazených čo najbližšie k číslu nula, aby bolo možné zmierniť opatrenia a pretrvávajúci lockdown.



Obyvatelia Sydney tak môžu svoje domovy opustiť v prípade, ak idú do práce alebo k lekárovi, ako aj za účelom cvičenia či nevyhnutných nákupov. Školy v meste sú zatvorené a ľudom sa odporúča, aby ostali doma.



V niektorých oblastiach platia aj špeciálne opatrenia. Miestne úrady napríklad v utorok zaviedli prísny lockdown pre obyvateľov jedného bytového domu v štvrti Bondi, kde testy preukázali ochorenie COVID-19 u deviatich obyvateľov.



V Sydney, v ktorom žije viac ako päť miliónov obyvateľov, sa nedarí dostať pod kontrolu nový koronovírusový variant delta. Napriek tri týždne pretrvávajúcemu lockdownu tam v priebehu posledných 24 hodín zaznamenali 97 nových prípadov nákazy.



Austrálii sa doteraz vo veľkej miere darilo vyhnúť pandémii tým, že uzavrela svoje hranice, rýchlo zaviedla miestne lockdowny a intenzívne trasovala kontakty. Miera zaočkovanosti obyvateľov krajiny je však nízka.



V celej Austrálii, ktorá má približne 25 miliónov obyvateľov, zaregistrovali od vypuknutia pandémie vyše 31.000 prípadov nákazy a 911 úmrtí.