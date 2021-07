V Sydney predĺžili lockdown o ďalšie štyri týždne

Sydney 28. júla (TASR) - V austrálskom meste Sydney predĺžili v stredu lockdown o ďalšie štyri týždne, a to v dôsledku šírenia koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



K predĺženiu obmedzení došlo po tom, čo predchádzajúci dlhotrvajúci lockdown nepriniesol úspech v potlačení ohniska nákazy ochorenia COVID-19. Miestne úrady varovali aj pred prísnejšími kontrolami v prípade nedodržiavania opatrení.



Mesto s piatimi miliónmi obyvateľov a susedné regióny na zhruba 200 kilometrovom páse pobrežia budú musieť dodržiavať prísne opatrenia - vrátane vychádzania z domovov len v nevyhnutnom prípade - do 28. augusta. K predĺženiu opatrení dochádza po neustále vysokom počte prípadov nákazy koronavírusom, odkedy sa začiatkom minulého mesiaca začal šíriť vysoko nákazlivý variant delta.



Austrálsky štát Nový Južný Wales, ktorého hlavným mestom je Sydney, zaznamenal v pondelok 172 nových prípadov a v utorok 177, píše Reuters. Ide o najvyšší počet prípadov infekcie od vypuknutia ohniska, ktoré mal podľa úradov spôsobiť nezaočkovaný vodič letiska, pohybujúci sa bez rúška. Nákaze v dôsledku najnovšieho ohniska podľahlo 11 ľudí.



V najmenej 46 nových prípadoch infekcie išlo o ľudí, ktorí boli v spoločnosti aktívni predtým, než im diagnostikovali COVID-19. Úrady sa preto obávajú, že sa ochorenie značne rozšírilo, píše Reuters.



"Som nahnevaná a frustrovaná, ako vy všetci, že sme sa nedokázali dostať na počty, ktoré sme v tejto chvíli chceli mať, ale toto je realita," povedala premiéra Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová na tlačovej konferencii. Ako dodala, polícia posilní kontrolu dodržiavania opatrení. Pripomenula, že napriek pravidlám lockdownu sa na smútočnej ceremónii nedávno zúčastnilo 50 ľudí, čo vyústilo do 45 prípadov nákazy.