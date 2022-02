V Sýrii bude na humanitárnej missi 200 bieloruských vojakov

Moskva 7. februára (TASR) - Bielorusko plánuje vyslať do Sýrie skupinu 200 svojich vojakov, ktorí tam budú slúžiť po boku ruských jednotiek. Informovala o tom v pondelok agentúra AP, ktorá sa odvolala na dokument ruskej vlády.



V návrhu dohody medzi Ruskom a jeho spojencom - Bieloruskom -, schválenej ruským premiérom Michailom Mišustinom, sa uvádza, že bieloruské jednotky sa zapoja do poskytovania "humanitárnej pomoci" sýrskemu obyvateľstvu v oblastiach mimo bojových zón.



Rusko sa zapojilo do bojových operácií v Sýrii v roku 2015, keď tam vyslalo svoje jednotky na základe žiadosti sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Agentúra AP konštatuje, že Rusko sa pri pomoci Asadovej vláde a armáde pridalo k Iránu, ktorého ozbrojenci tam pôsobia tiež.



Agentúra Interfax dodala, že k vyslaniu bieloruského kontingentu do Sýrie dochádza na základe oficiálneho pozvania sýrskeho vedenia.



AP konštatovala, že plánované rozmiestnenie bieloruských jednotiek v Sýrii odráža čoraz užšie obranné väzby medzi Ruskom a Bieloruskom, dvoma bývalými sovietskymi republikami.



V posledných týždňoch Rusko presunulo jednotky zo Sibíri a Ďalekého východu do Bieloruska na veľké spoločné cvičenia. Tieto presuny prispeli k ďalšiemu zvýšeniu počtu ruských vojakov v blízkosti Ukrajiny, čo podnietilo obavy Západu z možnej ruskej invázie.



Západom neuznaný bieloruský vodca Alexander Lukašenko, ktorý sa stále viac spolieha na politickú a finančnú podporu Kremľa v čase krutých západných sankcií vyvolaných jeho potlačením domácich protestov, nedávno vyzval na užšie obranné vzťahy s Moskvou a nedávno ponúkol, že ruské jadrové zbrane boli mohli byť dislokované aj na bieloruskom území.