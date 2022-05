V Sýrii na prezidentskú amnestiu prepustili prvých 60 väzňov

Bejrút 2. mája (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad podpísal výnos, ktorým udelil amnestiu vzťahujúcu sa aj na rozsudky súvisiace s terorizmom. V rámci amnestie už v Sýrii prepustili skupinu 60 väzňov vrátane takých, ktorí v tzv. režimových väzniciach - známych zabíjaním a mučením - strávili aj desať rokov, uviedlo v pondelok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Podľa agentúry AFP sýrsky prezident Bašár Asad vydal počas 11 rokov trvajúcej vojny v Sýrii už niekoľko výnosov o amnestii.



Najnovšia amnestia bola ohlásená niekoľko dní pred sviatkom íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán.



Ľudskoprávni aktivisti upozornili, že najnovší dekrét, vydaný v sobotu, je najkomplexnejší: vyzýva totiž na "udelenie všeobecnej amnestie na teroristické zločiny spáchané Sýrčanmi" do 30. apríla 2022, "s výnimkou tých, ktoré viedli k smrti človeka".



Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán zastáva názor, že na slobodu by v Sýrii mohli byť prepustené desaťtisíce zadržaných osôb.



Dodal, že obvinenie z trestného činu terorizmu sa v Sýrii používalo aj v prípade ľudí, ktorí boli zadržaní a vzatí do väzby svojvoľne.



Sýrski aktivisti na sociálnych sieťach zdieľali zoznam 20 prepustených väzňov. Sú medzi nimi aj osoby, ktoré strávili roky v neslávne známej väznici Sajdnaja - väzení, ktoré organizácia Amnesty International označila za "ľudské jatky".



Zistila pri tom, že v priebehu štyroch rokov tam usmrtili obesením približne 13.000 ľudí.



Od začiatku vojny bolo vo väzniciach spájaných s Asadovým režimom zadržiavaných pol milióna ľudí, pričom približne 100.000 z nich zomrelo buď na následky mučenia, alebo v dôsledku neúnosných podmienok zadržiavania, uviedlo SOHR.



Aktivisti tiež tvrdia, že bezpečnostné a represívne zložky sa v mene režimu dopúšťali na väzňoch mučenia, znásilňovania, sexuálnych útokov a mimosúdnych popráv.



Od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii uplynulo už 11 rokov. Vlna protestov proti vláde prezidenta Asada a jedinej strane Baas sa začala v januári roku 2011 v nadväznosti na takzvanú arabskú jar. Postupne prerástla do násilností a ozbrojeného konfliktu, ktorý si vyžiadal už vyše 350.000 obetí a milióny vnútorných presídlencov a utečencov.