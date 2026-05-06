V Sýrii odhalili bunku, ktorá údajne plánovala atentáty
Autor TASR
Damask 6. mája (TASR) - Sýrske úrady v utorok oznámili, že zadržali členov bunky napojenej na libanonské proiránske hnutie Hizballáh, ktorá údajne plánovala atentáty na vládnych predstaviteľov. Libanonské militantné hnutie tieto obvinenia označilo za nepravdivé, informovala v noci na stredu agentúra AFP.
Sýrsky rezort vnútra uviedol, že v Damasku a jeho okolí, ako aj v provinciách Aleppo, Homs, Tartús a Lázikíja, vykonal sériu súbežných bezpečnostných operácií. Tie viedli k rozloženiu organizovanej bunky spojenej s Hizballáhom, ktorej členovia podľa rezortu prenikli na sýrske územie po výcviku v Libanone.
Podľa predbežných zistení skupina údajne pripravovala cielené atentáty na vysokopostavených vládnych činiteľov. Bezpečnostné zložky pri zásahoch zaistili vojenské vybavenie vrátane výbušnín a raketometov RPG.
Úrady zverejnili fotografie aj 11 podozrivých, avšak bez uvedenia ich štátnej príslušnosti, a uviedli, že medzi nimi je aj osoba zodpovedná za plánovanie a vykonanie atentátov.
Hizballáh tieto obvinenia odmietol a označil ich za nepravdivé. Zároveň spochybnil opakované tvrdenia sýrskych bezpečnostných orgánov a deklaroval, že na sýrskom území nepôsobí. Takéto obvinenia podľa Hizballáhu môžu zvyšovať napätie medzi Sýriou a Libanonom.
Hizballáh bol v minulosti kľúčovým spojencom dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada a významne sa podieľal na priebehu občianskej vojny v jeho prospech pred jeho zvrhnutím v decembri 2024. Sýria bola zároveň dôležitou tranzitnou trasou pre dodávky iránskych zbraní pre libanonské hnutie.
Nové islamistické vedenie Sýrie, ktoré v decembri 2024 Asada a jeho režim zosadilo, opakovane informuje o zneškodnení údajných plánov na narušenie bezpečnosti, ktoré pripisuje Hizballáhu. Hnutie tieto tvrdenia odmieta.
