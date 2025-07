V Sýrii oznámili začiatok odsunu vojakov z mesta Suwajdá

Damask 16. júla (TASR) - Sýrska armáda začala v stredu večer v rámci nového prímeria v konflikte s drúzskou menšinou sťahovať svoje jednotky z mesta Suwajdá. Vládna armáda prijatím podmienok prímeria súhlasila, že úplne zastaví svoje vojenské operácie v tejto oblasti. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Prvé prímerie bolo vyrokované v utorok, ale nebolo dodržiavané.



Podľa textu novej, v poradí druhej, dohody o prímerí, zverejnenej sýrskym ministerstvom vnútra, dôjde k „úplnému a okamžitému zastaveniu všetkých vojenských operácií“ a k vytvoreniu výboru, ktorý bude dohliadať na jej implementáciu. Členmi tohto výboru budú vládni úradníci a drúzski duchovní vodcovia.



Sýrske ministerstvo obrany následne oznámilo, že „v rámci plnenia podmienok prijatej dohody sa po ukončení čistky mesta od zločineckých skupín začalo sťahovať z mesta Suwajdá“.



Vo vyhlásení ministerstva sa však nespomína stiahnutie žiadnych ďalších vládnych bezpečnostných síl nasadených v meste.



Podľa medializovaných informácií nová dohoda o zastavení paľby počíta s úplnou integráciou provincie Suwajdá do sýrskeho štátu. Strany konfliktu v nej vyzývajú na obnovenie činnosti štátnych inštitúcií a služieb a prijímajú záväzok dodržiavať práva občanov založené na spravodlivosti a rovnosti.



Text nového prímeria naznačuje, že civilistom ani ich majetku nič nehrozí - ide o reakciu na výpovede očitých svedkov, ktorí v posledných dňoch hlásili popravy a rabovanie zo strany vládnych síl a ich spojencov. Dohodou sa ustanovuje aj „prepustenie zadržaných“ a vyšetrovanie osudu nezvestných.



Znenie novej dohody o prímerí vo vysielaní sýrskej televízie prečítal šejk Júsif Džarbú, jeden z troch hlavných drúzskych duchovných vodcov v Sýrii.



Iný vplyvný drúzsky vodca, šejk Hikmat al-Hidžrí, novú dohodu po jej oznámení odmietol. „S týmito ozbrojenými skupinami, ktoré sa nazývajú vládou, nemôže existovať dohoda ani rokovania,“ uviedol vo svojom vyhlásení.



Hidžrí ešte pred zverejnením dohody o prímerí apeloval na amerického prezidenta Donalda Trumpa, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „a všetkých, ktorí majú vo svete vplyv“, aby „zachránili mesto Suwajdá“.



Hnutie Muži dôstojnosti - jedna z dvoch najväčších drúzskych ozbrojených skupín v oblasti - v stredu uviedlo, že „akákoľvek dohoda, ktorá nezahŕňa úplné stiahnutie inváznych síl... bude úplne neprijateľná“.



Vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Facebook táto formácia dodala, že bude pokračovať v boji, pokiaľ sa „útočníci nestiahnu zo všetkých dedín a miest, ktoré znesvätili“.



Situácia v meste Suwajdá v južnej Sýrii je výsledkom mimoriadne výbušného konfliktu medzi drúzskou komunitou, sunnitskými beduínmi a novou islamistickou vládou v Damasku, ktorá vznikla po páde režimu prezidenta Bašára Asada koncom roka 2024.



Región okolo mesta Suwajdá je prevažne obývaný drúzmi, ktorí si počas občianskej vojny zachovávali určitý stupeň autonómie. Po Asadovom zosadení sa situácia destabilizovala: nová islamistická vláda - zložená z viacerých sunnitských radikálnych frakcií - začala posilňovať kontrolu aj nad regiónmi, ktoré boli predtým mimo jej dosahu – akým je aj Suwajdá. Časť drúzskych bojovníkov pritom vtedy deklarovala pripravenosť integrovať sa do nových bezpečnostných síl.



Ozbrojené zrážky medzi medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a sunnitskými beduínskymi klanmi vypukli v nedeľu 13. júla. Neskôr sa do nich zapojili aj bezpečnostné zložky novej sýrskej islamistickej vlády. Tie sa podľa svedkov a Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) postavili na stranu beduínov a bojujú proti drúzskym milíciám. Ozbrojené zrážky si doteraz vyžiadali už 300 životov.



Do krízy aktívne zasiahol aj Izrael, ktorý tvrdí, že sa svojím konaním snaží chrániť práva drúzov. V stredu podnikol vzdušné útoky na veliteľstvo sýrskej armády, ministerstvo obrany a zasiahol aj oblasť v blízkosti prezidentského paláca.