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V Sýrii prepustili pastora zadržaného pre príspevky proti moslimom

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Predstaviteľ kurdskej evanjelikálnej cirkvi v Libanone, ktorý si neželal byť menovaný, spresnil, že pastora Niháda Hasana prepustili na slobodu v pondelok večer.

Autor TASR
Bejrút/Damask 4. augusta (TASR) - Úrady v Sýrii prepustili na slobodu kresťanského pastora, ktorého zadržali pred dvoma týždňami v súvislosti s jeho príspevkami na sociálnych sieťach, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.

Predstaviteľ kurdskej evanjelikálnej cirkvi v Libanone, ktorý si neželal byť menovaný, spresnil, že pastora Niháda Hasana prepustili na slobodu v pondelok večer. Hasan sa teraz vráti do Libanonu, kde zvyčajne žije, pretože „zostať v Sýrii je preňho a jeho rodinu nebezpečné,“ doplnil zdroj.

Hasan je pastorom kurdskej evanjelikálnej cirkvi v Bejrúte. Zadržali ho 19. júla v meste Afrín na severozápade Sýrie pre podozrenie z „podnecovania náboženskej nenávisti“ na sociálnych sieťach. Šlo o najmenej jeden príspevok na Hasanovom účte na sociálnej sieti Facebook, ktorý bol údajne namierený proti moslimom.

Hasan je rodákom z regiónu Afrín. Na kresťanstvo konvertoval v roku 2008. V poslednom období často cestoval do severnej Sýrie, kde sa plánoval usadiť.

Nové sýrske úrady prisľúbili ochranu menšín v etnicky a nábožensky rozmanitej krajine. Menšinové komunity však naďalej upozorňujú na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Obavy kresťanov prehĺbilo najmä sektárske násilie z minulého roka a nedávny samovražedný útok na kostol v Damasku.
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