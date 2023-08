V Sýrii pri útoku militantov IS zahynulo desať vojakov

Damask 8. augusta (TASR) - Militanti extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zabili desiatich sýrskych vojakov a provládnych bojovníkov v provincii Rakka, bývalej bašte džihádistov. Oznámilo to v utorok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"(Militanti z) IS zaútočili na pozície a kontrolné stanovištia patriace (sýrskemu) režimu... podpálili vojenské vozidlá a domy," uviedlo SOHR sídliace v Británii.



K útoku došlo ešte v pondelok večer. Zranenia podľa SOHR utrpelo ďalších šesť vojakov, niektorí z nich sú v kritickom stave.



Vládne jednotky ovládajú vidiecke oblasti na juhu a východe provincie Rakka, zvyšné časti územia sú pod kontrolou kurdských bojovníkov.



Minulý týždeň bojovníci IS oznámili, že pri potýčkach na severozápade Sýrie zahynul ich vodca abú Husajn Husajní Kurajší.



IS vyhlásil v júni 2014 kalifát po dobytí rozsiahleho územia v Sýrii a Iraku. Pod vlnou novej ofenzívy sa však tento samozvaný kalifát o niekoľko rokov rozpadol. Islamský štát bol v Iraku porazený v roku 2017 a v Sýrii dva roky neskôr. Bunky tejto organizácie však stále podnikajú útoky v oboch týchto krajinách.