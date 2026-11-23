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V Sýrii pri výbuchu míny zahynulo podľa štátnych médií päť detí
Míny a nevybuchnutá munícia sa nachádzajú po celej Sýrii po vyše 13 rokoch občianskej vojny, pri ktorej míny kládli rôzne strany konfliktu.
Autor TASR
Damask 23. novembra (TASR) - Pri výbuchu nášľapnej míny na severozápade Sýrie zahynulo päť detí a ďalšie utrpelo zranenia, informovali v nedeľu štátne médiá. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Explóziu spôsobila mína nastražená počas vlády zosadeného prezidenta Bašára Asada, uviedla štátna televízia s tým, že k tomu došlo v dedine Um Chuzajm na vidieku provincie Idlib.
Míny a nevybuchnutá munícia sa nachádzajú po celej Sýrii po vyše 13 rokoch občianskej vojny, pri ktorej míny kládli rôzne strany konfliktu.
Od pádu Asada v decembri 2024 do začiatku septembra tohto roka zaznamenal koordinačný mechanizmus pod vedením Služby OSN pre odmínovanie 1337 incidentov týkajúcich sa výbušných zbraní, ktoré zabili alebo zranili 2375 ľudí vrátane vyše 850 detí.
Vlani v Sýrii zaznamenali najvyšší počet obetí spôsobených mínami a nevybuchnutou muníciou. O život prišlo alebo bolo zranených 1600 ľudí, vyplýva z predbežnej správy, ktorú v júni zverejnila organizácia monitorujúca míny a kazetovú muníciu.
Explóziu spôsobila mína nastražená počas vlády zosadeného prezidenta Bašára Asada, uviedla štátna televízia s tým, že k tomu došlo v dedine Um Chuzajm na vidieku provincie Idlib.
Míny a nevybuchnutá munícia sa nachádzajú po celej Sýrii po vyše 13 rokoch občianskej vojny, pri ktorej míny kládli rôzne strany konfliktu.
Od pádu Asada v decembri 2024 do začiatku septembra tohto roka zaznamenal koordinačný mechanizmus pod vedením Služby OSN pre odmínovanie 1337 incidentov týkajúcich sa výbušných zbraní, ktoré zabili alebo zranili 2375 ľudí vrátane vyše 850 detí.
Vlani v Sýrii zaznamenali najvyšší počet obetí spôsobených mínami a nevybuchnutou muníciou. O život prišlo alebo bolo zranených 1600 ľudí, vyplýva z predbežnej správy, ktorú v júni zverejnila organizácia monitorujúca míny a kazetovú muníciu.