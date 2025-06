V Sýrii prvýkrát po 13 rokoch pristál let z členskej krajiny EÚ

Damask 16. júna (TASR) - V Sýrii v pondelok po prvýkrát za posledných trinásť rokov pristálo civilné lietadlo vzlietajúce z členského štátu Európskej únie (EÚ). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Let rumunskej spoločnosti Dan Air v pondelok ráno štartoval z Bukurešti so 138 cestujúcimi na palube, citovala sýrska tlačová agentúra SANA zástupcu aerolínie. Podľa obchodného zástupcu spoločnosti Dan Air pre Sýriu boli medzi pasažiermi Sýrčania a obyvatelia iných krajín. Spiatočný let z Damasku do Bukurešti prepraví 125 cestujúcich.



Pondelňajší let civilného lietadla spoločnosti so sídlom v členskom štáte EÚ bol prvý svojho druhu od začiatku roku 2012. Letecké spoločnosti vtedy hromadne zastavili svoju činnosť v krajine v dôsledku eskalácie napätie a následného uzatvorenia európskych veľvyslanectiev v Damasku.



Podľa Dan Air bude do Sýrie od budúceho mesiaca s prestupom možné cestovať aj z Berlína. Následne majú byť zahájené aj lety z Frankfurtu nad Mohanom a Štokholmu. Podľa nepotvrdených informácií bude linka medzi Bukurešťou a Damaskom premávať štyrikrát týždenne.



„Spoločnosť Dan Air opäť otvára dvere obchodným vzťahom so Sýriou,“ uviedol šéf spoločnosti Matt Ian David. Dan Air je malá nízkonákladová letecká spoločnosť z Rumunska a v súčasnosti prevádzkuje len tri lietadlá.