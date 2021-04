V Sýrii sa budú koncom mája konať prezidentské voľby

Damask 18. apríla (TASR) - V Sýrii sa budú 26. mája konať prezidentské voľby. Oznámil to v nedeľu predseda tamojšieho parlamentu Hammúd Sabáh. Pôjde o druhé prezidentské voľby od vypuknutia občianskej vojny v tejto krajine, ku ktorému došlo v roku 2011. Očakáva sa, že pri moci sa naďalej udrží úradujúci prezident Bašár Asad uvádza agentúra AFP.



Sýrčania žijúci v zahraničí budú môcť vo voľbách "hlasovať na veľvyslanectvách", a to 20. mája, uviedol predseda sýrskeho parlamentu. Dodal, že uchádzači o prezidentský úrad môžu svoje žiadosti o kandidatúru predkladať od pondelka po dobu nasledovných desiatich dní.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že Asad vo voľbách funkciu obháji a zaistí si tak v poradí už štvrtý sedemročný prezidentský mandát. Dosiaľ nie je zrejmé, či bude mať vôbec nejakých protikandidátov, ktorých účasť by však podľa agentúry AP bola len symbolická.



USA v marci Asada varovali, že výsledok sýrskych prezidentských volieb neuznajú, ak nebude toto hlasovanie slobodné, spravodlivé a ak nebude zastupovať záujmy celej sýrskej spoločnosti a neprebehne pod dohľadom OSN.



Občianska vojna v Sýrii, ktorá sa začala v roku 2011 potláčaním protivládnych protestov, si vyžiadala státisíce ľudských životov a milióny Sýrčanov vyhnala z domovov.