V Sýrii sa hlasuje v prezidentských voľbách, západ ich neuznáva

Damask 26. mája (TASR) - V Sýrii sa v stredu začali prezidentské voľby, v ktorých sa opäť očakáva víťazstvo úradujúcej hlavy štátu Bašára Asada. Ten tak získa v poradí štvrtý sedemročný prezidentský mandát.



Ako informovala agentúra AFP, o post prezidenta sa okrem Asada uchádzajú ešte dvaja kandidáti: bývalý poslanec Socialistickej unionistickej strany a exminister Abdalláh Sallúm Abdalláh a Mahmúd Ahmad Marí, ktorý je predstaviteľom opozície tolerovanej sýrskym režimom.



Záujem o účasť vo voľbách prejavilo 51 kandidátov vrátane siedmich žien. Ústavný súd schválil kandidatúru troch z nich, pretože ostatní nesplnili potrebné náležitosti.



Ministri zahraničných vecí USA, Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska vydali v utorok spoločné vyhlásenie odsudzujúce tieto "podvodné voľby". Uviedli, že "podporujú hlasy všetkých Sýrčanov, vrátane organizácií občianskej spoločnosti a sýrskej opozície, ktorí odsúdili volebný proces ako nelegitímny".



Spravodajský portál Arab News pripomenul, že je nepravdepodobné, že by medzinárodné spoločenstvo uznalo legitimitu prebiehajúcich volieb. Okrem iného aj pre to, že podľa rezolúcie OSN o politickom riešení konfliktu v Sýrii má byť pred uskutočnením prezidentských volieb, monitorovaných OSN, vypracovaná a v referende schválená nová ústava. Výbor, ktorý na znení ústavy pracuje, však dosiahol len malý pokrok.



Administratíva prezident USA Joea Bidena podľa Arab News už v marci avizovala, že neuzná výsledok prezidentských volieb v Sýrii, pokiaľ hlasovanie nebude slobodné, spravodlivé, nebude pod dohľadom OSN a nebude prejavom vôle celej sýrskej spoločnosti.



Ministerstvo vnútra v utorok na tlačovej konferencii v Damasku informovalo, že právo voliť má viac ako 18 miliónov občanov, a to priamo v Sýrii i v zahraničí, kde sa hlasovalo od 20. mája. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu úrady prijali sanitárne a preventívne opatrenia.



Damask zároveň nevylúčil, že protivládni povstalci by mohli podniknúť útoky, aby narušili priebeh hlasovania. Z tohto dôvodu prijali sýrske orgány ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti volebných miestností.



V posledných dňoch pred voľbami sa v Damasku a ďalších mestách konali veľké zhromaždenia na podporu národnej jednoty. Ich organizátori vyzvali občanov, aby sa 26. mája aktívne zapojili do volieb.



Štátna televízia v stredu odvysielala reportáž zachytávajúcu ľudí, ako pred volebnými miestnosťami v rôznych oblastiach krajiny tancujú a mávajú sýrskymi zástavami či fotografiami Bašára Asada.



Spolu 12 102 volebných miestností je otvorených od 07:00 do 19:00 miestneho času.