V Sýrii sa konajú parlamentné voľby poznačené nielen vojnou

Damask 19. júla (TASR) - Sýrčania v nedeľu rozhodujú o novom zložení parlamentu v čase, keď vláda v Damasku zápasí s medzinárodnými sankciami a upadajúcou ekonomikou po tom, ako opätovne dobyla veľké časti vojnou zdevastovanej krajiny.



Viac ako 7400 volebných miestností otvorili ráno vo vládou kontrolovaných častiach Sýrie a po prvý raz aj v niekdajších opozičných baštách, informovala agentúra AFP.



Očakáva sa, že Arabská socialistická strana obrody (Baas) prezidenta Bašára Asada a jej spojenci získajú väčšinu z 250 kresiel v parlamente v tretích voľbách, ktoré sa v krajine konajú od začiatku vojny pred deviatimi rokmi. Hoci úrady povolili kandidovať viacerým politickým zoskupeniam, skutočná opozícia chýba, píše AFP.



V predvečer volieb pri dvoch výbuchoch v hlavnom meste Damask zahynul jeden človek a ďalší utrpel zranenia, uviedla štátna tlačová agentúra SANA.



Voľby, ktoré v dôsledku koronavírusovej pandémie od apríla dvakrát odložili, prichádzajú v čase, keď má väčšina Sýrčanov obavy z rastúcich životných nákladov. Mnohí kandidáti sľubujú boj proti inflácii a zlepšenie infraštruktúry zničenej konfliktom.



V Sýrii žije viac ako 80 percent obyvateľov v chudobe, pričom im hrozí "bezprecedentná kríza hladovania", vyplýva z nedávneho varovania OSN. Podľa Svetového potravinového programu (WFP) ceny potravín v krajine za uplynulý rok stúpli o vyše 200 percent a dosahujú 20-násobnú úroveň oproti cenám spred vojny.



Hlasovať nemôžu milióny Sýrčanov, ktorí utiekli do zahraničia pred vojnou, ktorá si vyžiadala vyše 380.000 obetí na životoch. Pri predošlých voľbách v roku 2016 dosiahla účasť 57 percent.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) vláda po sérii vojenských víťazstiev dosiahnutých s podporou kľúčového spojenca Ruska znova ovláda približne 70 percent územia krajiny.



Voľby sa tiež konajú v čase, keď si Asad tento mesiac pripomína 20 rokov od nástupu k moci, a niekoľko týždňov po tom, ako USA uvalili nové sankcie na Sýriu, zahŕňajúce aj prezidentovi manželku.



Najbližšie prezidentské voľby v Sýrii by sa mali uskutočniť v roku 2021, pričom kandidáti budú potrebovať písomný súhlas najmenej 35 členov parlamentu.



Minister zahraničných vecí Walíd Mualim v júni vyhlásil, že Asad zostane v úrade "tak dlho, ako si to budú Sýrčania želať".