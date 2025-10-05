< sekcia Zahraničie
V Sýrii sa konajú prvé parlamentné voľby od pádu Asadovho režimu
Kritici označujú čiastočné a nepriame voľby za nereprezentatívne a príliš centralizované.
Autor TASR
Damask 5. októbra (TASR) - Sýria v nedeľu prvýkrát od zosadenia režimu prezidenta Bašára Asada organizuje parlamentné voľby. Regionálne volebné kolégiá, pozostávajúce zo 6000 voliteľov, v nich zvolia 121 z 210 členov Ľudového zhromaždenia Sýrie. Zvyšných poslancov vymenuje dočasný prezident Ahmad Šara.
Hlasovanie sa začne okolo 09.00 h miestneho času (08.00 h SELČ), volebné miestnosti sa uzavrú približne o 17.00 h miestneho času. Volebná komisia do volieb schválila 1570 kandidátov, informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters, píše TASR.
Úrady objasnili, že k obmedzenému volebnému právu namiesto všeobecného hlasovania sa uchýlili pre nedostatok spoľahlivých demografických údajov a pre presídlenie miliónov Sýrčanov v dôsledku vojny.
Z bezpečnostných a politických dôvodov bol hlasovací proces odložený v troch provinciách ovládaných menšinovými skupinami - Raqqa, Hassakeh and Suweida, takže 19 kresiel v parlamente zostane nateraz neobsadených.
Kritici označujú čiastočné a nepriame voľby za nereprezentatívne a príliš centralizované. Analytici predpokladajú, že súčasný systém môže viesť k väčšinovému zastúpeniu mužov zo sunnitskej majority.
Táto situácia však sýrskemu lídrovi Ahmadovi Šarovi, ktorý opakovane sľuboval podporu inklúzie, môže umožniť obsadiť zostávajúcu tretinu kresiel ženami alebo zástupcami menšín. Pozorovatelia sa obávajú, že by to mohol využiť na ďalšiu centralizáciu moci.
Hlasovanie sa začne okolo 09.00 h miestneho času (08.00 h SELČ), volebné miestnosti sa uzavrú približne o 17.00 h miestneho času. Volebná komisia do volieb schválila 1570 kandidátov, informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters, píše TASR.
Úrady objasnili, že k obmedzenému volebnému právu namiesto všeobecného hlasovania sa uchýlili pre nedostatok spoľahlivých demografických údajov a pre presídlenie miliónov Sýrčanov v dôsledku vojny.
Z bezpečnostných a politických dôvodov bol hlasovací proces odložený v troch provinciách ovládaných menšinovými skupinami - Raqqa, Hassakeh and Suweida, takže 19 kresiel v parlamente zostane nateraz neobsadených.
Kritici označujú čiastočné a nepriame voľby za nereprezentatívne a príliš centralizované. Analytici predpokladajú, že súčasný systém môže viesť k väčšinovému zastúpeniu mužov zo sunnitskej majority.
Táto situácia však sýrskemu lídrovi Ahmadovi Šarovi, ktorý opakovane sľuboval podporu inklúzie, môže umožniť obsadiť zostávajúcu tretinu kresiel ženami alebo zástupcami menšín. Pozorovatelia sa obávajú, že by to mohol využiť na ďalšiu centralizáciu moci.