V Sýrii sa uskutoční konferencia o budúcom smerovaní krajiny

Damask 24. februára (TASR) — Dočasná sýrska vláda zorganizuje v utorok 25. februára národnú konferenciu, na ktorej chce diskutovať o ďalšom smerovaní krajiny po decembrovom zvrhnutí režimu Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Usporiadanie konferencie bolo kľúčovým sľubom skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá 8. decembra prevzala kontrolu nad Damaskom a prinútila tak vtedajšieho prezidenta Bašára Asada utiecť do Ruska. Ukončila tým viac ako 50 rokov trvajúcu vládu jeho rodiny.



Sedem členov prípravného výboru konferencie počas minulého týždňa hovorilo s približne 4000 ľuďmi po celej Sýrii s cieľom oboznámiť sa s názormi, ktoré by mohli pomôcť pri tvorbe ústavy, obnove hospodárstva a plánu inštitucionálnej reformy, uviedol výbor v nedeľu.



Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara označil konferenciu za súčasť inkluzívneho politického procesu tvorby ústavy, ktorý môže trvať až tri roky. Následná organizácia volieb by mohla trvať štyri roky.



Konferencia je naplánovaná na dva dni s možnosťou predĺženia. Odporúčania konferencie by podľa jedného z členov výboru mohla využiť aj nová vláda, ktorej vytvorenie sa očakáva v marci.



Konferenciu budú sledovať aj zástupcovia zahraničných vlád, ktoré zvažujú zrušenie sankcií voči etnicky a nábožensky rôznorodej krajine a trvajú na inklúzii v politických procesoch.