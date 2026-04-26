V Sýrii sa začal súdny proces s Asadom
Asad a jeho brat Máhir zo Sýrie utiekli a súdiť ich budú v neprítomnosti.
Damask 26. apríla (TASR) – Pred súdom v Damasku sa v nedeľu konalo prvé pojednávanie v procese so zosadeným sýrskym prezidentom Bašárom Asadom a vysokopostavenými predstaviteľmi jeho vlády. Pred súd sa osobne dostavil len jeden z obvinených, informovala agentúra AFP.
Asad a jeho brat Máhir zo Sýrie utiekli a súdiť ich budú v neprítomnosti. Obvinení sú zo zabíjania, mučenia, vydierania a obchodovania s drogami.
Ako jediný na lavici obžalovaných sedel jeden z príbuzných Asadovcov - bývalý bezpečnostný predstaviteľ Átif Nadžíb, ktorý bude pred súdom čeliť obvineniam súvisiacim so „zločinmi proti sýrskemu ľudu“, uviedla sýrska štátna tlačová agentúra SANA.
Nadžíb velil politickej polícii v provincii Dará v čase, keď tam boli zadržaní a mučení tínedžeri, ktorí na stenu školy v Dará načmárali protivládne grafity. Tento prípad sa stal katalyzátorom protivládneho povstania.
Nadžíba zadržali v januári 2025 - už po páde Asadovej vlády. Predtým viedol odbor politickej bezpečnosti v juhosýrskej provincii Dará, kde v roku 2011 vypuklo povstanie proti režimu. Obvinený je z vedenia rozsiahlej represívnej kampane a zatýkania a vojnových zločinov.
Pred súdom sa zhromaždil dav ľudí a priamo v súdnej sieni boli aj rodiny obetí represií vrátane niektorých z provincie Dará, doplnila televízia al-Džazíra.
Sudca počas nedeľného zasadnutia, ktoré bolo venované „prípravným administratívnym a právnym postupom“, Nadžíba nevypočúval a oznámil, že druhé pojednávanie sa uskutoční 10. mája.
Zdroj zo súdu, ktorý hovoril pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že toto súdne konanie predstavuje začiatok príprav na procesy s Asadom, jeho bratom a ďalšími prominentnými osobnosťami vrátane Nadžíba.
Justičný zdroj dodal, že pred súd osobne predstúpi aj ďalší príbuzný zosadeného prezidenta Vasím Asad, ako aj bývalý veľký mufti Ahmad Badraddín Hasún a vojenskí a bezpečnostní predstavitelia zadržaní novými sýrskymi úradmi v uplynulých mesiacoch.
Asad utiekol do Moskvy v decembri 2024, keď sa k Damasku priblížili protivládne sily vedené islamistami, čím sa skončila viac než 50 rokov trvajúca vláda jeho rodiny.
