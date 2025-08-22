< sekcia Zahraničie
V Sýrii si pripomenuli 12 rokov od útoku chemickým plynom
Výročie útoku si pripomenul aj súčasný sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání, ktorý na sieti X volal po vyvodení zodpovednosti voči osobám, ktoré boli súčasťou bývalého režimu.
Autor TASR
Damask 22. augusta (TASR) - V Sýrii si vo štvrtok pripomenuli 12 rokov od útoku chemickým plynom, v dôsledku ktorého zahynuli neďaleko hlavného mesta Damask stovky ľudí. Miestni o útoku podľa agentúry DPA teraz prehovorili verejne prvýkrát od zvrhnutia dlhoročného prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka. Na neho bol donedávna vydaný francúzskymi úradmi zatykač za spoluúčasť na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, informuje TASR.
Útok sarínom z 21. augusta 2013, ktorý bol najsmrteľnejším svojho druhu počas občianskej vojny v Sýrii a ktorý je pripisovaný Asadovým silám, si pripomenuli obyvatelia oblastí Východná a Západná Ghúta, ktoré boli v čase konfliktu baštami opozície.
„Je to prvýkrát za 12 rokov, čo hovoríme s médiami a rozprávame o tom, čo sa stalo v ten deň za úsvitu, keď bolo (mesto) Muadamíjat aš-Šám bombardované chemickými zbraňami,“ povedal jeden z miestnych, ktorého citovala DPA. Terčom sa podľa neho stala aj miestna mešita, ktorá sa nachádzala v suteréne, kde zahynula väčšina veriacich.
Údaje o počte obetí chemického útoku sa rôznia - podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) o život prišlo až 1400 ľudí.
„Počas bombardovania režimnými silami sme boli zvyknutí ošetrovať ranených. Ale keď sme sa stali terčom chemických zbraní, nevedeli sme, ako na to reagovať,“ spomínal podľa DPA ďalší Sýrčan, ktorý v čase útoku pracoval v mediálnej kancelárii v Muadamíjat aš-Šám. „Len sme prenášali zranených a umývali ich vodou,“ dodal.
Výročie útoku si pripomenul aj súčasný sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání, ktorý na sieti X volal po vyvodení zodpovednosti voči osobám, ktoré boli súčasťou bývalého režimu.
Francúzska prokuratúra koncom júla oznámila, že požiadala o vydanie nového zatykača na sýrskeho exprezidenta Asada v súvislosti s útokom. Urobila tak krátko po tom, čo francúzsky kasačný súd zrušil predošlý zatykač. Asad v decembri, keď jeho režim zvrhli islamistickí povstalci, ušiel do Ruska, kde dostal azyl.
