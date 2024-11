V Sýrii uzavreli cesty vedúce do Aleppa, Damask čaká na ruskú pomoc

Aleppo 30. novembra (TASR) - Sýrska armáda uzatvorila v sobotu všetky cesty a diaľnice vedúce do druhého najväčšieho sýrskeho mesta Aleppo po tom, čo jej vojaci dostali rozkaz stiahnuť sa zo štvrtí, do ktorých vstúpili vzbúrenci. Uviedli to vojenské zdroje, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Sýrske úrady ešte predtým uzatvorili v noci na sobotu letisko v Aleppe a zrušili všetky lety. K tomuto kroku pristúpili po tom, čo sýrski vzbúrenci bojujúci proti prezidentovi Bašárovi Asadovi v piatok vyhlásili, že sa v rámci svojej ofenzívy dostali už do srdca Aleppa.



Agentúra Reuters v sobotu citovala aj dva nemenované armádne zdroje, podľa ktorých bolo Sýrii prisľúbená ďalšia vojenská pomoc z Ruska na potlačenie postupu vzbúrencov v severozápadnej provincii Aleppo.



Damask očakáva, že táto ruská pomoc dorazí na ruskú vojenskú základňu Humajmím blízko pobrežného sýrskeho mesta Lázijíka v priebehu nasledujúcich 72 hodín, dodali zdroje.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) ešte v piatok uviedlo, že džihádistom sa podarilo od sýrskych vládnych jednotiek dobyť strategické mesto Sarákib.



Sarákib má strategickú polohu v sýrskej provincii Idlíb a jeho dobytie má veľký význam pre sýrskych vzbúrencov a ich spojencov preto, že "zabráni (Asadovmu) režimu z postupu na Aleppo", dodáva SOHR.