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V Sýrii vybuchlo vozidlo s muníciou, zahynulo najmenej päť ľudí
SANA zverejnila zábery zhorených áut a hasičov, ktorí hasili jedno z dymiacich vozidiel. V okolí boli roztrúsené trosky.
Autor TASR
Damask 1. septembra (TASR) - Pri výbuchu vozidla s muníciou v meste Binniš v provincii Idlib na severozápade Sýrie zahynulo v utorok najmenej päť ľudí. Oznámili to miestne zdravotnícke úrady, informovala agentúra AFP.
Vládny zdroj pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že vozidlo patrilo miestnemu obchodníkovi so zbraňami. Ďalšie podrobnosti zdroj neposkytol.
Zdroj z bezpečnostných štruktúr pre štátnu tlačovú agentúru SANA potvrdil, že v Binniši „vybuchlo vozidlo s muníciou“. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.
SANA zverejnila zábery zhorených áut a hasičov, ktorí hasili jedno z dymiacich vozidiel. V okolí boli roztrúsené trosky.
Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje dianie v krajine od roku 2011, pre agentúru DPA uviedlo, že výbuch zranil aj najmenej päť ďalších ľudí vrátane niekoľkých vojakov. Spôsobil tiež paniku medzi obyvateľmi mesta, doplnil Rámí Abdal Rahmán zo SOHR.
Región Idlib bol pred zvrhnutím dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 baštou povstaleckých a džihádistických skupín vrátane zahraničných bojovníkov. V oblasti aj teraz občas dochádza k explóziám vo vojenských objektoch a skladoch zbraní, pričom úrady ich príčiny zvyčajne neuvádzajú.
V auguste 2025 zahynuli štyria ľudia pri výbuchu v sklade so zbraňami a muníciou na okraji mesta Idlib. V novembri 2025 bezpečnostné zložky informovali o explózii v sklade rakiet a munície v meste Kafr Tachárím, pri ktorom zahynulo päť ľudí a ďalších deväť utrpelo zranenia. SOHR pred časom uviedlo, že pri sérii výbuchov v sklade zbraní patriacom džihádistickej skupine Turkestanská islamská strana, v ktorej dominujú Ujguri, v meste Maarrat Misrín zahynulo najmenej 12 ľudí a približne 120 ďalších utrpelo zranenia.
Vládny zdroj pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že vozidlo patrilo miestnemu obchodníkovi so zbraňami. Ďalšie podrobnosti zdroj neposkytol.
Zdroj z bezpečnostných štruktúr pre štátnu tlačovú agentúru SANA potvrdil, že v Binniši „vybuchlo vozidlo s muníciou“. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.
SANA zverejnila zábery zhorených áut a hasičov, ktorí hasili jedno z dymiacich vozidiel. V okolí boli roztrúsené trosky.
Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje dianie v krajine od roku 2011, pre agentúru DPA uviedlo, že výbuch zranil aj najmenej päť ďalších ľudí vrátane niekoľkých vojakov. Spôsobil tiež paniku medzi obyvateľmi mesta, doplnil Rámí Abdal Rahmán zo SOHR.
Región Idlib bol pred zvrhnutím dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 baštou povstaleckých a džihádistických skupín vrátane zahraničných bojovníkov. V oblasti aj teraz občas dochádza k explóziám vo vojenských objektoch a skladoch zbraní, pričom úrady ich príčiny zvyčajne neuvádzajú.
V auguste 2025 zahynuli štyria ľudia pri výbuchu v sklade so zbraňami a muníciou na okraji mesta Idlib. V novembri 2025 bezpečnostné zložky informovali o explózii v sklade rakiet a munície v meste Kafr Tachárím, pri ktorom zahynulo päť ľudí a ďalších deväť utrpelo zranenia. SOHR pred časom uviedlo, že pri sérii výbuchov v sklade zbraní patriacom džihádistickej skupine Turkestanská islamská strana, v ktorej dominujú Ujguri, v meste Maarrat Misrín zahynulo najmenej 12 ľudí a približne 120 ďalších utrpelo zranenia.