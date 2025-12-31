Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Sýrii zadržali 21 osôb spojených s režimom zosadeného Asada

Sýrska polícia zabezpečuje oblasť po stretoch medzi demonštrantmi z náboženskej menšiny alavítov a protidemonštrantmi, ktoré vypukli dva dni po tom, ako bomba v alavitskej mešite v Homs zabila osem ľudí a zranila 18 počas piatkových modlitieb, v Lázikíji, pobrežnej oblasti Sýrie, v nedeľu 28. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Damask 31. decembra (TASR) - Sýrske bezpečnostné zložky v provincii Lázikíja zadržali 21 ľudí údajne napojených na zosadeného prezidenta Bašára Asada. Sýrske médiá informovali o zadržaní týchto osôb v utorok večer. Úrady už predtým vyhlásili večerný zákaz vychádzania v prístavnom meste Lázikíja v reakcii na nepokoje vo štvrtiach prevažne obývaných alavitmi, ku ktorým došlo v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Sýrska televízia uviedla, že spomínaných 21 osôb sa zapájalo do trestnej činnosti, podnecovania sektárskeho násilia a útokov na bezpečnostné zložky.

V alavitských štvrtiach v pondelok došlo k nepokojom, pričom viaceré osoby poškodzovali autá a rabovali obchody. Deň predtým tisíce alavitov protestovali vo viacerých častiach Sýrie v reakcii na bombový útok v meste Homs. Pri nedeľňajších protestoch zahynuli dvaja demonštranti a jeden príslušník sýrskych ozbrojených zložiek. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva tvrdí, že počas protestov bol zastrelený mladý muž z alavitskej komunity, ktorého predtým naháňalo niekoľko mužov.

Úrady v pondelok uviedli, že bezpečnostné zložky posilnili svoju prítomnosť v Lázakíji. Sýrske ministerstvo vnútra následne nariadilo zákaz vychádzania v utorok od 17.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) do 6.00 h (4.00 h SEČ) nasledujúceho dňa.

AFP konštatuje, že od zvrhnutia Asada spred roka sú alaviti, ktorí tvoria približne desať percent sýrskeho obyvateľstva, terčom útokov. Stovky alavitov zahynuli pri sektárskom násilí v marci. V piatok došlo k bombovému útoku v mešite v alavitskej oblasti v meste Homs, pri ktorom zahynulo osem ľudí. K zodpovednosti za tento útok sa prihlásilo málo známe džihádistické zoskupenie Brigáda podporovateľov Sunny (Sarájá Ansár as-Sunna). Analytici tvrdia, že toto zoskupenie funguje ako zásterka teroristickej organizácie Islamský štát.
