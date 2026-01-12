Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Sýrii zadržali a obvinili členov IS z decembrového výbuchu v Homse

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V uplynulých týždňoch sýrske úrady podnikli viacero operácií proti bunkám IS po celej krajine.

Autor TASR
Damask 12. januára (TASR) - Sýrske úrady v pondelok oznámili, že zadržali dvoch členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) pre obvinenia z decembrového bombového útoku na mešitu v meste Homs. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Výbuch v oblasti, kde žije prevažne alavitská komunita, si 26. decembra vyžiadal osem obetí a ďalších 18 osôb utrpelo zranenia. V reakcii na to vyšli do ulíc členovia komunity, keďže obavy z obnovujúceho sa nábožensky motivovaného násilia pretrvávajú.

Ministerstvo vnútra oznámilo, že zadržalo dvoch mužov z IS, ktorí sú zodpovední za bombový útok v mešite imáma Alího ibn Abí Táliba. Zároveň uviedlo, že okrem výbušných zriadení, rôznych zbraní a rôznych typov munície zaistilo aj dokumenty a digitálne dôkazy o zapojení mužov do teroristického útoku. Napriek tomu, že miestni predstavitelia vinia z výbuchu IS, k zodpovednosti sa hlási džihádistické zoskupenie Brigáda podporovateľov Sunny (Sarájá Ansár as-Sunna). Podľa odborníkov však toto zoskupenie operuje pod záštitou IS, píše AFP.

Išlo už o druhý výbuch na modlitebnom mieste od zvrhnutia bývalého vodcu krajiny Bašára Asada v decembri 2024. Prvý sa odohral v kostole v Damasku ešte počas júna a aj v tomto prípade sa k nemu prihlásila Brigáda podporovateľov Sunny.

V uplynulých týždňoch sýrske úrady podnikli viacero operácií proti bunkám IS po celej krajine. Ministerstvo vnútra v piatok oznámilo zatknutie vojenského veliteľa organizácie pre oblasť Levanty.
