V Sýrii zadržali bývalého náčelníka štábu letectva z Asadovej éry
Autor TASR
Damask 12. mája (TASR) - Úrady v Sýrii zadržali bývalého náčelníka štábu letectva sýrskej armády za vlády prezidenta Bašára Asada. Zadržaný muž je na sankčnom zozname Európskej únie, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.
Od Asadovho zvrhnutia v decembri 2024 nová islamistická vláda v Sýrii opakovane oznamuje zadržanie predstaviteľov vojenských a bezpečnostných zložiek zapojených do zločinov počas viac než desať rokov trvajúcej občianskej vojny.
Najnovšie zadržali Džájjiza al-Músú, ktorý v sýrskej armáde slúžil viac ako 40 rokov. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 prevzal kontrolu nad 20. divíziou, spravujúcou šesť vojenských letísk. Začiatkom roka 2015 sa stal náčelníkom štábu letectva sýrskej armády.
Určitý čas bol al-Músá zodpovedný tiež za koordináciu s ruskými jednotkami, ktoré neskôr v roku 2015 zasiahli do sýrskeho konfliktu aj vojensky, a to na strane armády, čím zvrátili dovtedajší vývoj v občianskej vojne.
Po odchode do dôchodku v roku 2016 bol al-Músá vymenovaný za guvernéra provincie Hasaka v severovýchodnej Sýrii.
Pochádza z kmeňa žijúceho v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie. Je známy svojou absolútnou lojalitou voči Asadovi a výzvami na likvidáciu protivníkov bývalého sýrskeho vodcu.
EÚ zaradila al-Músú na svoj sankčný zoznam v roku 2017, lebo ho považuje za spoluzodpovedného „za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii vrátane použitia chemických zbraní“ v čase, keď pôsobil ako veliteľ letectva.
Sýrske úrady nedávno oznámili zadržanie viacerých osobností z čias prezidenta Asada. Jeden z dvojice bývalých generálov zadržaných minulý piatok 8. mája je obvinený z účasti na chemickom útoku, ku ktorému došlo na predmestí Damasku z roku 2013.
