Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Zahraničie

V Sýrii zadržali bývalého náčelníka štábu letectva z Asadovej éry

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Po odchode do dôchodku v roku 2016 bol al-Músá vymenovaný za guvernéra provincie Hasaka v severovýchodnej Sýrii.

Autor TASR
Damask 12. mája (TASR) - Úrady v Sýrii zadržali bývalého náčelníka štábu letectva sýrskej armády za vlády prezidenta Bašára Asada. Zadržaný muž je na sankčnom zozname Európskej únie, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.

Od Asadovho zvrhnutia v decembri 2024 nová islamistická vláda v Sýrii opakovane oznamuje zadržanie predstaviteľov vojenských a bezpečnostných zložiek zapojených do zločinov počas viac než desať rokov trvajúcej občianskej vojny.

Najnovšie zadržali Džájjiza al-Músú, ktorý v sýrskej armáde slúžil viac ako 40 rokov. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 prevzal kontrolu nad 20. divíziou, spravujúcou šesť vojenských letísk. Začiatkom roka 2015 sa stal náčelníkom štábu letectva sýrskej armády.

Určitý čas bol al-Músá zodpovedný tiež za koordináciu s ruskými jednotkami, ktoré neskôr v roku 2015 zasiahli do sýrskeho konfliktu aj vojensky, a to na strane armády, čím zvrátili dovtedajší vývoj v občianskej vojne.

Po odchode do dôchodku v roku 2016 bol al-Músá vymenovaný za guvernéra provincie Hasaka v severovýchodnej Sýrii.

Pochádza z kmeňa žijúceho v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie. Je známy svojou absolútnou lojalitou voči Asadovi a výzvami na likvidáciu protivníkov bývalého sýrskeho vodcu.

EÚ zaradila al-Músú na svoj sankčný zoznam v roku 2017, lebo ho považuje za spoluzodpovedného „za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii vrátane použitia chemických zbraní“ v čase, keď pôsobil ako veliteľ letectva.

Sýrske úrady nedávno oznámili zadržanie viacerých osobností z čias prezidenta Asada. Jeden z dvojice bývalých generálov zadržaných minulý piatok 8. mája je obvinený z účasti na chemickom útoku, ku ktorému došlo na predmestí Damasku z roku 2013.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov