V Sýrii zadržali päť ľudí v súvislosti s útokom v meste Palmýra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Terčom sobotnej paľby bol konvoj sýrskych a amerických vojenských jednotiek operujúcich v rámci medzinárodnej koalície proti IS.

Autor TASR
Damask 14. decembra (TASR) - Sýrske orgány zadržali päť osôb podozrivých zo zapojenia sa do sobotňajšej streľby na amerických a sýrskych vojakov v stredosýrskom meste Palmýra, oznámilo v nedeľu tamojšie ministerstvo vnútra. Pri útoku zahynuli traja americkí občania aj strelec. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

„Naše jednotky vykonali presnú a rozhodnú bezpečnostnú operáciu v meste Palmýra po zbabelom teroristickom útoku, ktorý včera spáchal jednotlivec napojený na Islamský štát (IS),“ uviedol sýrsky rezort vnútra vo vyhlásení.

„Operácia bola vykonaná v plnej koordinácii s Generálnou spravodajskou službou a medzinárodnými koaličnými silami a viedla k zadržaniu piatich podozrivých, ktorí boli okamžite predvolaní na výsluch,“ dodalo ministerstvo.

Rezort vnútra ešte predtým informoval, že strelec bol príslušníkom bezpečnostných síl, ktorého prepustili pre extrémizmus a podozrenie z prechovávania sympatií k militantnej organizácii IS.

Terčom sobotnej paľby bol konvoj sýrskych a amerických vojenských jednotiek operujúcich v rámci medzinárodnej koalície proti IS.

Centrálne velenie USA (CENTCOM) - veliteľstvo ministerstva obrany USA zodpovedné za oblasť Severnej Afriky, Stredného východu a Strednej Ázie - oznámilo, že pri útoku zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník. Traja ďalší vojaci utrpeli zranenia.

Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala, že zranení sú aj dvaja sýrski občania.

Americký prezident Donald Trump v sobotu v reakcii na tento incident uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a že nasledovať bude „veľmi vážna odveta“.
