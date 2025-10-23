< sekcia Zahraničie
V Sýrii zatkli generála zodpovedného za mučenie počas Asadovej vlády
Vo väznici Sajdnájá, ležiacej severne od Damasku, Asadova vláda protiprávne zadržiavala a mučila tisíce ľudí.
Autor TASR
Damask 23. októbra (TASR) - Sýrske úrady v stredu oznámili, že zatkli bývalého vojenského predstaviteľa zodpovedného za popravy a mučenie vo väznici Sajdnájá počas vlády bývalého prezidenta Bašára Asada. TASR informuje podľa agentúry AFP.
Ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že jeho protiteroristická pobočka v provincii Damask zatkla generálmajora Akrama Salúma Abdulláha, ktorý zastával „niekoľko funkcií vrátane pozície veliteľa vojenskej polície na ministerstve obrany v rokoch 2014 až 2015“. Bol „zapletený do páchania závažných zločinov voči zadržaným vo väznici Sajdnájá,“ uviedlo ministerstvo s tým, že je „priamo zodpovedný za vykonávanie popráv zadržaných vo vojenskej väznici... “.
Vo väznici Sajdnájá, ležiacej severne od Damasku, Asadova vláda protiprávne zadržiavala a mučila tisíce ľudí. Väznica bola zrušená a väzni oslobodení po tom, čo ju dobyli islamistickí povstalci, ktorí v decembri minulého roka zvrhli Asada.
Združenie zadržaných a nezvestných osôb z väznice Sajdnájá odhaduje, že od začiatku občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 tam bolo umiestnených 30.000 ľudí a prepustených bolo len okolo 6000 z nich. Ostatní sú stále nezvestní. Ľudskoprávna organizácie Amnesty International označila toto zariadenie za „ľudský bitúnok“.
Abdulláh je „najvyššie postavenou osobou“, ktorá bola doteraz zatknutá v súvislosti s väzením Sajdnájá, povedal spoluzakladateľ združenia Ddžab Serridža. „Je zodpovedný za tieto zločiny“ vrátane mučenia a popráv, povedal agentúre AFP.
