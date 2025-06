V Sýrii zatvorili neslávne známy utečenecký tábor ar-Rukbá

Damask 7. júna (TASR) — V Sýrii definitívne zatvorili utečenecký tábor ar-Rukbá založený v roku 2014 na vrchole občianskej vojny v púštnej oblasti pri hraniciach medzi Jordánskom a Irakom. Stalo sa tak po tom, čo sa posledné zostávajúce rodiny vrátili do svojich domovov, oznámili v sobotu sýrske úrady. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Syrian Emergency Task Force (SETF), organizácia so sídlom v USA založená v roku 2011 na podporu sýrskej opozície, v piatok uviedla, že tábor je „oficiálne zatvorený a prázdny, všetky rodiny a obyvatelia sa vrátili do svojich domovov“. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii však podľa DPA uviedlo, že v tábore však zostalo asi 25 rodín, vrátane rodín pastierov, ktoré tvrdia, že nemajú kam ísť.



Vzhľadom na svoju odľahlú polohu bol ar-Rukbá roky považovaný za jeden z najbiednejších a najzanedbávanejších utečeneckých táborov v Sýrii. Zúfalí ľudia utekajúci pred džihádistami z Islamského štátu (IS) a útokmi síl lojálnych vláde bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada tam hľadali útočisko v nádeji, že sa dostanú do Jordánska.



Asadov režim len zriedka povoľoval prísun pomoci do tábora. Jordánsko a Irak svoje hranice uzatvorili, čím oblasť na roky izolovali. Ľudia sa začali vracať domov po tom , čo islamistická organizácia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) začiatkom decembra 2024 Asada zvrhla.



V čase svojho najväčšieho rozmachu sa v tábore nachádzalo okolo 100.000 ľudí. Ich počet sa časom znižoval, najmä po tom, čo Jordánsko v roku 2016 uzavrelo svoju stranu hranice a zastavilo pravidelné dodávky pomoci.



Pred Asadovým pádom tam v domoch z nepálených tehál stále žilo približne 8000 ľudí. Potraviny a základné potreby sa do tábora pašovali za vysoké ceny.



Sýrsky minister pre mimoriadne situácie a katastrofy Ráid Sálih, ktorý predtým viedol dobrovoľnícku záchranársku organizáciu Biele prilby, na sieti X uviedol, že zatvorenie tábora predstavuje „koniec jednej z najkrutejších humanitárnych tragédií, ktorej boli vystavené vysídlené osoby“ v Sýrii.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa od zvrhnutia Asada vrátilo do svojich domovov z iných častí krajiny alebo zo zahraničia 1,87 milióna Sýrčanov. Čaká ich však neľahké obdobie, pretože po občianskej vojne je v Sýrii nedostatok pracovných príležitostí a základných služieb.