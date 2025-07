V sýrskej provincii Suwajdá uzatvorili strany konfliktu nové prímerie

Damask 16. júla (TASR) - Strany konfliktu v provincii Suwajdá uzatvorili nové prímerie, informovala v stredu popoludní štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním na svoj zdroj. Región sužujú násilnosti od nedele, keď vypukli boje medzi drúzskymi milíciami a beduínskymi klanmi. Ozbrojené zrážky si doteraz vyžiadali už 300 životov. TASR informácie prevzala z agentúr AFP a DPA.



„Dosiahli sme dohodu o prímerí v Suwajdá a o rozmiestnení bezpečnostných kontrolných stanovíšť v meste,“ uviedol nemenovaný zdroj z ministerstva vnútra, ktorého citovala SANA.



Podmienky dohody medzičasom verejne oznámil duchovný vodca drúzov šejk Júsuf al-Džarbú. Dohoda počíta s úplnou integráciou provincie Suwajdá do sýrskeho štátu a strany v nej vyzývajú na obnovenie činnosti štátnych inštitúcií a služieb, ako aj záväzok dodržiavať práva občanov založené na spravodlivosti a rovnosti.



Ide už o druhé prímerie v priebehu dvoch dní. Prvý pokoj zbraní vyrokovaný v utorok sa nepodarilo udržať. Podľa DPA zatiaľ nie je jasné, či terajšie prímerie vydrží a povedie k trvalej deeskalácii v nepokojnom regióne.



Ozbrojené zrážky medzi medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a sunnitskými beduínskymi klanmi vypukli v nedeľu. Neskôr sa do nich zapojili aj bezpečnostné zložky novej sýrskej islamistickej vlády. Tie sa podľa svedkov a Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) postavili na stranu beduínov a bojujú proti drúzskym milíciam.



Do situácie sa aktívne zapojil aj Izrael, ktorý tvrdí, že sa snaží chrániť práva drúzov. V stredu podnikol vzdušné útoky na velenie sýrskej armády a ministerstvo obrany.