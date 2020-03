V sýrskej väznici s väzňami z radov Islamského štátu došlo k vzbure

Bejrút 30. marca (TASR) - Vo väzení v Sýrii, kde boli zadržiavané osoby podozrivé z členstva v džihádistickej organizácii Islamský štát, došlo k vzbure. Niekoľkým väzňom sa z väznice spravovanej kurdskými úradmi podarilo ujsť. S odvolaním sa na kurdské zdroje o tom informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Vzbura sa podľa pondelkovej správy agentúry AFP odohrala v meste Hasaka na severovýchode Sýrie.



Nemenovaný príslušník Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré väznicu spravujú, uviedol, že bezpečnostné zložky sú v dôsledku vzbury a úteku väzňov v stave najvyššej pohotovosti.



Do pátrania po väzňov sa zapojila aj medzinárodná koalícia, ktorá poskytla svoje lietadlá. Jej hovorca Myles Caggins dodal, že vo väznici boli zadržiavané len menej nebezpečné osoby.



Podľa SOHR, ktoré síce sídli v Británii, ale v Sýrii má rozvetvenú sieť informátorov, na úteku sú najmenej štyria väzni. Vzburu podľa SOHR vyvolali príslušníci IS.



Hovorca SDF Mustafa Bali na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal, že väzňom sa podarilo prebúrať steny vo väznici a vytrhnúť vnútorné dvere. Dodal, že situácia vo väznici je stále napätá a na jej upokojenie boli povolané posily.



Rok po tom, ako bolo oznámené, že Islamský štát v Sýrii je porazený, kurdské sily podľa svojej vlastnej štatistiky zadržiavajú okolo 12.000 bojovníkov IS. Vo väzenských zariadeniach na severovýchode krajiny sú Sýrčania i Iračania, ako aj 2500 až 3000 cudzincov z približne 50 krajín sveta.



Kurdské vedenie tieto štáty vyzvalo, aby prevzali svojich štátnych príslušníkov. Viaceré západné vlády sú však neochotné repatriovať svojich občanov, takže aj vyhliadky, že títo ľudia skončia pred súdom, sú neisté.